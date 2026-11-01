Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 83 anos, diretor de 'Fogo Contra Fogo' é levado ao hospital após atirar acidentalmente em si mesmo

Michael Mann sofreu um ferimento na perna durante treinamento em um estande de tiro em Los Angeles, nos Estados Unidos, e precisou ser socorrido de ambulância.

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:33

Michael Mann
Michael Mann Crédito: Tyler Golden/HBO Max

Um treinamento em um estande de tiro terminou em um enorme susto para o cineasta Michael Mann, de 83 anos. O diretor de Fogo Contra Fogo (1995) e O Informante (1999) precisou ser levado a um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de disparar acidentalmente contra a própria perna.

O episódio ocorreu no sábado (31), por volta das 16h, no The Range LA. De acordo com o TMZ, Mann participava de uma atividade no local quando tentou guardar a arma no coldre e acabou provocando o disparo. Equipes de emergência foram chamadas e o cineasta recebeu atendimento antes de ser transportado de ambulância.

Michael Mann

Michael Mann por Reprodução
Michael Mann por Reprodução
Michael Mann por Reprodução
Michael Mann por Reprodução
Michael Mann por Tyler Golden/HBO Max
Michael Mann por Reprodução
Michael Mann por Reprodução
1 de 7
Michael Mann por Reprodução

A ocorrência também mobilizou agentes do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD). A corporação confirmou que policiais e integrantes do Corpo de Bombeiros foram enviados ao estabelecimento para atender à situação.

Michael Mann tem quatro indicações ao Oscar

Com uma carreira que atravessa décadas, Mann construiu seu nome em Hollywood como diretor, roteirista e produtor. Antes de chegar às salas de cinema, ganhou reconhecimento com The Jericho Mile (1979), telefilme que escreveu e dirigiu e que venceu o Emmy.

Dois anos depois, estreou na direção de longas com Thief (1981). A partir daí, assinou filmes de diferentes gêneros, incluindo Manhunter (1986), O Último dos Moicanos (1992) e Fogo Contra Fogo (1995), thriller policial que reuniu Al Pacino e Robert De Niro.

Mann também dirigiu O Informante (1999) e Miami Vice (2006), além de ter participado como produtor executivo da série homônima lançada em 1984. Mais recentemente, esteve à frente de Ferrari (2023), estrelado por Adam Driver, e trabalhou como produtor em projetos como Ford vs. Ferrari e Tokyo Vice.

Leia mais

Imagem - Hoje no Flamengo, Gonzalo Plata foi abandonado pelo pai ainda bebê, fugiu de casa aos 5 anos para jogar futebol e improvisava bolas com folhas de caderno: 'Chutava tudo o que via'

Hoje no Flamengo, Gonzalo Plata foi abandonado pelo pai ainda bebê, fugiu de casa aos 5 anos para jogar futebol e improvisava bolas com folhas de caderno: 'Chutava tudo o que via'

Imagem - Criminosos invadem mansão de Éder Militão e levam relógios e joias avaliados em R$ 2,2 milhões; familiares estavam na casa

Criminosos invadem mansão de Éder Militão e levam relógios e joias avaliados em R$ 2,2 milhões; familiares estavam na casa

Imagem - No ar em Quem Ama Cuida, Pietro Antonelli abre o jogo sobre saudade da mãe, Giovanna Antonelli, que está morando em Portugal

No ar em Quem Ama Cuida, Pietro Antonelli abre o jogo sobre saudade da mãe, Giovanna Antonelli, que está morando em Portugal

Mais recentes

Imagem - Hoje no Flamengo, Gonzalo Plata foi abandonado pelo pai ainda bebê, fugiu de casa aos 5 anos para jogar futebol e improvisava bolas com folhas de caderno: 'Chutava tudo o que via'

Hoje no Flamengo, Gonzalo Plata foi abandonado pelo pai ainda bebê, fugiu de casa aos 5 anos para jogar futebol e improvisava bolas com folhas de caderno: 'Chutava tudo o que via'
Imagem - Cada signo tem um dia que pede cuidado extra nesta semana (2 a 8 de novembro); descubra qual é o seu

Cada signo tem um dia que pede cuidado extra nesta semana (2 a 8 de novembro); descubra qual é o seu
Imagem - Criminosos invadem mansão de Éder Militão e levam relógios e joias avaliados em R$ 2,2 milhões; familiares estavam na casa

Criminosos invadem mansão de Éder Militão e levam relógios e joias avaliados em R$ 2,2 milhões; familiares estavam na casa