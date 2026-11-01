Aos 83 anos, diretor de 'Fogo Contra Fogo' é levado ao hospital após atirar acidentalmente em si mesmo

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:33
Um treinamento em um estande de tiro terminou em um enorme susto para o cineasta Michael Mann, de 83 anos. O diretor de Fogo Contra Fogo (1995) e O Informante (1999) precisou ser levado a um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de disparar acidentalmente contra a própria perna.
O episódio ocorreu no sábado (31), por volta das 16h, no The Range LA. De acordo com o TMZ, Mann participava de uma atividade no local quando tentou guardar a arma no coldre e acabou provocando o disparo. Equipes de emergência foram chamadas e o cineasta recebeu atendimento antes de ser transportado de ambulância.
Michael Mann
A ocorrência também mobilizou agentes do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD). A corporação confirmou que policiais e integrantes do Corpo de Bombeiros foram enviados ao estabelecimento para atender à situação.
Michael Mann tem quatro indicações ao Oscar
Com uma carreira que atravessa décadas, Mann construiu seu nome em Hollywood como diretor, roteirista e produtor. Antes de chegar às salas de cinema, ganhou reconhecimento com The Jericho Mile (1979), telefilme que escreveu e dirigiu e que venceu o Emmy.
Dois anos depois, estreou na direção de longas com Thief (1981). A partir daí, assinou filmes de diferentes gêneros, incluindo Manhunter (1986), O Último dos Moicanos (1992) e Fogo Contra Fogo (1995), thriller policial que reuniu Al Pacino e Robert De Niro.
Mann também dirigiu O Informante (1999) e Miami Vice (2006), além de ter participado como produtor executivo da série homônima lançada em 1984. Mais recentemente, esteve à frente de Ferrari (2023), estrelado por Adam Driver, e trabalhou como produtor em projetos como Ford vs. Ferrari e Tokyo Vice.