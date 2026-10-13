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Aos 83 anos, Helô Pinheiro revela convites internacionais que recusou no início da carreira: ‘Não pude voar’

A eterna Garota de Ipanema relembrou propostas de trabalho no exterior que recusou por causa da educação rígida dos pais e contou como realizou outros sonhos ao longo da vida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:38

Aos 83 anos, Helô Pinheiro relembrou convites internacionais que recusou no início da carreira
Aos 83 anos, Helô Pinheiro relembrou convites internacionais que recusou no início da carreira Crédito: Reprodução

Conhecida mundialmente como a Garota de Ipanema, Helô Pinheiro relembrou oportunidades profissionais que deixou passar no início da carreira. Aos 83 anos, a empresária e apresentadora contou, em entrevista à revista CARAS, que recebeu convites para trabalhar no exterior, inclusive no cinema, mas não conseguiu seguir os planos por causa da educação rígida que recebeu dos pais.

Ao imaginar o que diria à própria versão de 17 anos, Helô afirmou que gostaria de ter sido mais ousada. Na juventude, a falta de autorização da mãe pesou na decisão de recusar propostas internacionais, mesmo quando tinha vontade de explorar novos caminhos e ajudar financeiramente a família.

A carreira artística ganhou mais espaço posteriormente, quando a família do marido enfrentou dificuldades financeiras. Helô começou a investir nos próprios projetos e estreou como atriz na novela Cara a Cara, da TV Bandeirantes. Depois, trabalhou em produções da Globo, como Água Viva e Coração Alado.

Helô Pinheiro a 'Garota de Ipanema'

Vinicius de Moraes e Helô Pinheiro, musa de Garota de Ipanema por acervo pessoal
Helô Pinheiro por Reprodução/Instagram
Helô Pinheiro aos 17 anos, época em que ganhou o título de ‘Garota de Ipanema’ por Reprodução
Helô Pinheiro com a filha, Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro com a avó materna, Helô Pinheiro por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro, neta de Helô Pinheiro por Divulgação/Nicolau Spadoni
Helô Pinheiro ganhou o título de ‘Garota de Ipanema’ por ter sido inspiração da canção homônima, clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes por Reprodução
Helô Pinheiro por Reprodução/Instagram
Helô Pinheiro aparece só de biquíni e corpo aos 82 anos rouba a cena na web por Reprodução/Instagram
Helô Pinheiro se tornou um ícone da cultura brasileira por Reprodução/Instagram
Bruna Pinheiro com a avó materna, Helô Pinheiro por Divulgação
Helô Pinheiro impressiona com corpão nas redes sociais por Reprodução
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Vinicius de Moraes e Helô Pinheiro, musa de Garota de Ipanema por acervo pessoal

A trajetória na televisão foi interrompida quando um dos filhos adoeceu. Para acompanhar o tratamento e buscar atendimento médico, ela decidiu se afastar dos trabalhos, cuja rotina de gravações dificultava conciliar a profissão com os cuidados familiares.

Depois desse período, Helô buscou outros caminhos profissionais. Ao lado do marido, abriu uma agência de modelos e, em 2019, realizou o sonho de cursar Jornalismo, uma formação que desejava desde a juventude. Mais tarde, também estudou Direito.

Novos projetos aos 83 anos

A apresentadora continua investindo em projetos pessoais. Um dos mais recentes é o livro infantil Vovó de Ipanema, inspirado nas netas Bruna, Heloísa, Rafaella e Manuella. Ambientada no bairro carioca de Ipanema, a obra aborda a conscientização ambiental e incentiva as crianças a cuidar da natureza e preservar as praias.

Helô preparou a homenagem em segredo, e as netas descobriram que inspiraram os personagens apenas quando o livro ficou pronto. A publicação representa mais uma realização na trajetória da empresária, que segue explorando novas possibilidades profissionais.

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