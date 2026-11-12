Aos 84 anos, Neusa Borges é internada sem previsão de alta

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:45
A atriz Neusa Borges, de 84 anos, está internada no hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após apresentar um quadro de pneumonia. A artista está hospitalizada desde segunda-feira (9) e ainda não tem previsão de alta.
A atriz falou sobre o período no hospital e demonstrou ansiedade para voltar para casa. “Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo pra minha Salvador”, declarou.
Neusa Borges
Baiana, Neusa construiu uma carreira de mais de seis décadas na televisão e no teatro. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Rita, de Escrava Isaura (1976), Dalva, de O Clone, e Dona Diva, personagem que interpretou em América (2005) e Salve Jorge (2012).
Neste ano, a atriz assinou um contrato vitalício com a TV Globo. Seu trabalho mais recente na emissora foi na série Encantado's, na qual viveu Tia Ambrosia Ponza nas três temporadas, exibidas entre 2022 e 2025. Ela também protagonizou o filme Uma Babá Gloriosa, ao lado de Cleo Pires.
Em 2023, ao falar sobre a trajetória artística, Neusa destacou a vontade de continuar trabalhando e a relação com a profissão. Com mais de 30 novelas no currículo, ela afirmou que ser atriz foi uma missão que recebeu da vida. “O papai do céu não mandou eu estudar para ser advogada, para ser engenheira, professora. Ele me pôs na terra para ser atriz”, disse na ocasião.