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Aos 84 anos, Neusa Borges é internada sem previsão de alta

Atriz baiana está hospitalizada desde segunda-feira (9), no Copa D’Or; artista revelou que deseja voltar logo para Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:45

Neusa Borges está internada com pneumonia no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

A atriz Neusa Borges, de 84 anos, está internada no hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após apresentar um quadro de pneumonia. A artista está hospitalizada desde segunda-feira (9) e ainda não tem previsão de alta.

A atriz falou sobre o período no hospital e demonstrou ansiedade para voltar para casa. “Acordada desde as 5h da manhã, com vários médicos até agora há pouco. Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo pra minha Salvador”, declarou.

Neusa Borges 1 de 8

Baiana, Neusa construiu uma carreira de mais de seis décadas na televisão e no teatro. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Rita, de Escrava Isaura (1976), Dalva, de O Clone, e Dona Diva, personagem que interpretou em América (2005) e Salve Jorge (2012).

Neste ano, a atriz assinou um contrato vitalício com a TV Globo. Seu trabalho mais recente na emissora foi na série Encantado's, na qual viveu Tia Ambrosia Ponza nas três temporadas, exibidas entre 2022 e 2025. Ela também protagonizou o filme Uma Babá Gloriosa, ao lado de Cleo Pires.