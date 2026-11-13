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Aos 84 anos, Neusa Borges tem estado de saúde atualizado após internação

Atriz está no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro; quadro clínico é estável, mas artista demonstra ansiedade para voltar a Salvador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17:45

Neusa Borges
Neusa Borges Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A atriz Neusa Borges, de 84 anos, continua internada no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde trata uma pneumonia bacteriana. A artista apresenta quadro clínico estável, mas ainda não tem previsão de alta. A internação começou na segunda-feira (9), e a atualização sobre seu estado de saúde foi divulgada nesta sexta-feira (13), por meio de um boletim médico encaminhado ao Notícias da TV.

 Neusa falou sobre a expectativa de deixar o hospital e retornar a Salvador, cidade onde vive há 13 anos. “Chateada e sem previsão de alta. Mas estou certa de que Deus está comigo. Ele sabe que quero voltar logo para minha Salvador”, declarou.

A internação se soma a outros problemas de saúde enfrentados pela atriz. Entre 2011 e 2012, enquanto trabalhava em produções da TV Globo, ela sofreu dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Em 2020, precisou de atendimento médico após um mal-estar associado a hérnias de disco na coluna e passou por um procedimento para implantar um marcapasso.

Neusa Borges

Neusa Borges por Marcos Serra Lima/Memória Globo
Neusa Borges por Arley Alves/Globo
Neusa Borges por Jorge Baumann/Globo
Neusa Borges por Marcos Serra Lima/Globo
Neusa Borges em Araguaia, 2010 por Blenda Gomes/Globo
Neusa Borges em Escrava Isaura, 1976 por Acervo/Globo
Neusa Borges por Marcos Serra Lima/Globo
Neusa Borges em participação no "Encontro com Patrícia Poeta" por Reprodução
Leandro Firmino e Neusa Borges em Falas Negras por Manoella Mello/TV Globo
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Neusa Borges por Marcos Serra Lima/Memória Globo

Em 2021, em entrevista à Folha de S.Paulo, Neusa também falou sobre as dificuldades de acesso à assistência médica no Brasil e a importância da rede de apoio para manter o tratamento. Na ocasião, contou que recebia ajuda de amigos para comprar os medicamentos e afirmou não ter plano de saúde.

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Apesar dos desafios, Neusa Borges segue reafirmando o desejo de continuar trabalhando como atriz. Ao longo da carreira, a artista também chamou atenção para a falta de oportunidades destinadas a mulheres negras mais velhas na televisão. Em entrevista ao programa Encontro, ela lamentou o afastamento dos trabalhos após a novela Salve Jorge (2012), mas garantiu que não pretendia abandonar a profissão.

Em 2026, a atriz recebeu homenagens da Globo, com um episódio do projeto Tributo e uma estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo. Também passou a integrar o grupo de artistas com contrato vitalício com a emissora. Nas redes sociais, comemorou a conquista e destacou o orgulho pela própria trajetória, além do desejo de seguir atuando.

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