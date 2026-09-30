FAMOSOS

Aos 84 anos, Paul McCartney compara fim dos Beatles a demissão de emprego: 'Assustador'

Em entrevista recente, o músico britânico relembrou o fim do quarteto e comentou sobre a luta contra o consumo excessivo de álcool durante o período pós-separação

Kamila Macedo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 19:42

Paul McCartney Crédito: Reprodução

O cantor Paul McCartney relembrou a época em que os Beatles se separaram e comparou o momento a ser demitido de um emprego formal. Fenômeno musical, a banda britânica esteve ativa entre 1960 e 1970, alcançando sucesso mundial com faixas como “Hey, Jude”, “Here Comes the Sun”, “Let it Be” e “Don’t Let Me Down”.

O assunto surgiu após uma exibição especial do documentário “Paul McCartney: Man on the Run” (Paul McCartney: Homem em Fuga), que retrata a trajetória do artista após o encerramento do grupo e seu reposicionamento na indústria da música. Com a presença de McCartney no evento, realizado em Los Angeles, ele foi entrevistado pelo diretor Judd Apatow.

Paul McCartney 1 de 9

“O que você faz depois dos Beatles? Os Beatles terminam; esse foi o único trabalho que você teve e, então, você não o tem mais. É como se tivesse sido demitido”, confessou Paul. A conversa foi divulgada na íntegra pela revista Variety.

O período pós-separação do grupo foi marcado por dificuldades. Com o fim do quarteto, McCartney contou que passou a consumir bebidas alcoólicas em excesso. Na época, Paul era recém-casado com Linda McCartney. "Quer dizer, eu comecei a beber. Estava sozinho na Escócia, com uma pequena família recém-formada. Ninguém ia me repreender por beber demais... E foi muito divertido até deixar de ser”, disse.

Paul comentou que quem o fez seguir em frente e sair desse ciclo vicioso foi sua esposa. Eles foram casados de 1969 a 1998, até a data do falecimento dela. De acordo com o artista, Linda era uma mulher inteligente e, na época, deu o suporte necessário para que ele superasse o fim da banda britânica.

Um ano depois, em 1971, ele formou um novo grupo musical chamado Wings, que contava com Linda como integrante, além de Denny Laine e Denny Seiwell.

“Acho que ficar sozinho foi muito assustador, porque eu sempre tive a união do grupo. Mas aí eu tive que descobrir como faria isso e tornar diferente. Esse era o truque. Porque eu pensei: 'Bem, eu poderia simplesmente escrever algumas músicas mais no estilo dos Beatles e chamar pessoas para imitá-las. Seríamos como uma banda cover dos Beatles.' Mas tocar músicas dos Beatles, eu não faria isso", explicou.

Paul também abordou o processo judicial que moveu contra seus ex-parceiros de banda: John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Na época, a disputa ocorreu devido à gestão do empresário Allen Klein na gravadora dos Beatles, a Apple Corps.

"Ele prometeu o mundo e não cumpriu. Mas, enquanto isso, eu percebia que ele era um vigarista", afirmou.

McCartney desconfiava da maneira como o empresário administrava os lucros do grupo. Com isso, ele sempre se posicionava contra a permanência de Klein nos negócios da gravadora. "Todo o dinheiro que tínhamos ganho ia para a conta bancária desse cara. E eu simplesmente tive que lutar contra isso", contou.

Para se livrar da gestão de Allen, ele adotou as medidas cabíveis e recorreu à justiça, embora tenha relutado antes de tomar tal decisão. A ideia inicial era processar apenas o empresário, mas acabou estendendo a ação para os ex-colegas. Segundo o cantor, esse era o único jeito de lidar com a situação, e ele pontuou que demorou para que os outros integrantes percebessem a verdadeira índole de Allen Klein.