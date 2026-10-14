Aos 84 anos, Paul McCartney surpreende ao revelar que lembra do próprio nascimento: 'Sensação'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:14
O ex-Beatle, Paul McCartney, de 84 anos, surpreendeu o público ao afirmar que guarda recordações do exato momento em que veio ao mundo. A revelação aconteceu durante uma participação no podcast Good Hang, em episódio publicado nesta terça-feira (13), após uma pergunta de sua filha, a estilista Stella McCartney, sobre qual seria a memória mais antiga de sua vida.
Paul McCartney
Apesar de admitir a incerteza desse tipo de recordação, o cantor britânico foi enfático ao descrever a memória. Ele explicou que nunca teve tanta certeza se o episódio foi fruto de imaginação com o passar dos anos ou uma memória real, mas garantiu que a sensação de presenciar o próprio nascimento sempre o acompanhou.
O músico nasceu no antigo Hospital Walton, um edifício de arquitetura vitoriana localizado em Liverpool, na Inglaterra. Ao puxar pela memória, Paul descreveu um cenário hospitalar bastante específico, marcado pelo ambiente frio e esterilizado da época.
Segundo o cantor, vêm à sua mente imagens de paredes cobertas por azulejos brancos, o brilho de ferramentas e até o atrito de peças metálicas. McCartney explicou que veio ao mundo por meio de um parto com fórceps, pinça cirúrgica usada para auxiliar na saída do bebê, detalhe que reforça sua lembrança sobre os barulhos e o movimento dos médicos naquele dia.