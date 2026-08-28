DESABAFO

Aos 85 anos, Betty Faria critica debate sobre menopausa: 'Burrice e machismo'

Atriz não poupou críticas à forma como o envelhecimento feminino tem sido discutido publicamente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:27

Betty Faria Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida por não ter papas na língua, Betty Faria causou polêmica ao expor sua opinião sobre a recente onda de debates públicos em torno da menopausa. Aos 85 anos, a veterana classificou a insistência no tema como um equívoco comportamental, afirmando que dar tanta ênfase a esse processo biológico acaba fortalecendo estruturas machistas na sociedade.

Betty Faria 1 de 10

As declarações foram dadas durante uma entrevista ao Canal Brasil com a jornalista Simone Zuccolotto, a propósito de sua participação no filme 'Garota', cujo enredo aborda a transição hormonal por meio da personagem interpretada por Giovanna Antonelli. Para Betty, transformar uma fase natural da vida feminina em um foco constante de lamentações gera um efeito de vitimização desnecessário.

Além de rejeitar a centralidade dada ao assunto, a atriz disparou contra o etarismo e a condescendência direcionada a mulheres mais velhas. Vivendo uma fase de intensa atividade profissional, com quatro produções cinematográficas recentes no currículo, ela deixou claro que não tolera ser enquadrada em expectativas limitantes por causa da idade.