Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 85 anos, Dionne Warwick cancela apresentação por problema de saúde às vésperas de vir ao Brasil

Cantora suspendeu apresentação em Nova York; quatro capitais brasileiras estão na turnê da artista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:38

A cantora Dionne Warwick
A cantora Dionne Warwick Crédito: Divulgação

A cantora Dionne Warwick, de 85 anos, precisou suspender em cima da hora sua presença em um show beneficente no tradicional Carnegie Hall, em Nova York, no último domingo (11). A estrela da música norte-americana revelou que fortes dores na perna e no pé a deixaram sem condições de ficar de pé ou andar.

A cantora Dionne Warwick

A cantora Dionne Warwick por Reprodução/Instagram
As cantoras Dionne Warwick e Dolly Parton por Reprodução/Instagram
A cantora Dionne Warwick por Reprodução/Instagram
A cantora Dionne Warwick por Reprodução/Instagram
A cantora Dionne Warwick por Reprodução/Instagram
A cantora Dionne Warwick por Divulgação
1 de 6
A cantora Dionne Warwick por Reprodução/Instagram

Em comunicado divulgado na segunda-feira (12), Dionne lamentou a ausência no evento organizado em prol da luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Ela explicou ao público que a prioridade é o repouso absoluto. Até o momento, a equipe médica não informou a causa exata do problema nem uma previsão de alta.

O episódio acende um sinal de alerta entre os fãs, já que a artista enfrentou complicações parecidas recentemente. Em setembro do ano passado, Dionne foi submetida a uma cirurgia de emergência na mesma região por conta das dores, o que também provocou cancelamentos na época.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vidente que previu morte de sertanejo avisa que 2027 terá morte de cantora famosa e grande comunicador: 'Pegará a todos de surpresa'

Morre Regininha, cantora de 'Teletema', música que embalou romance em novela da Globo

Qual é o posicionamento político de João Gomes? Cantor foi atacado após criticar candidato em 2022 e agora se recusa a falar sobre eleições

Lembra dele? Cantor da banda Pagodar't chega aos 300kg, fica seis anos 'de molho' e agora planeja voltar aos palcos 108kg mais magro

Mara Maravilha detona Daniela Mercury e resgata vídeo de beijo da cantora com Ivete Sangalo: 'Oportunista'

Apenas seis meses atrás, em março, a cantora havia compartilhado com os seguidores que estava reaprendendo a andar aos poucos, ainda em processo de reabilitação física, embora mantivesse ritmo reduzido.

O susto ocorre em um momento em que a cantora está prestes a desembarcar no país com a turnê de despedida 'Over and Out: A Farewell Tour'. Com mais de 60 anos de carreira e sucessos como 'I Say a Little Prayer' e 'Heartbreaker', a lenda do soul planeja dar adeus aos palcos.

Por enquanto, o cronograma montado pela produtora Poladian segue confirmado para este mês de outubro. O roteiro inclui passagens por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, sem alterações oficiais anunciadas até agora.

Mesmo fora do roteiro desta turnê, o Brasil guarda um vínculo afetivo profundo com a cantora. Dionne morou em Salvador, cidade que define abertamente como seu refúgio espiritual e onde pretende passar parte da aposentadoria.

A conexão com o país inclui parcerias históricas e uma amizade de décadas com Gal Costa, com quem dividiu palcos pelo país em 2009, além de uma apresentação marcante na capital baiana em 2012.

Leia mais

Imagem - Mell Muzzillo expõe assédio de homem casado e rebate ataques após declarar voto: 'Não tenho medo'

Mell Muzzillo expõe assédio de homem casado e rebate ataques após declarar voto: 'Não tenho medo'

Imagem - 'Arrasada': Jéssica Senra lamenta morte de Ayres Rocha, seu parceiro de bancada no Jornal Nacional

'Arrasada': Jéssica Senra lamenta morte de Ayres Rocha, seu parceiro de bancada no Jornal Nacional

Imagem - Frango desfiado na panela de pressão: truque rápido leva menos de 10 segundos sem precisar de garfo nem batedeira

Frango desfiado na panela de pressão: truque rápido leva menos de 10 segundos sem precisar de garfo nem batedeira

Tags:

Dionne Warwick

Mais recentes

Imagem - Lembra dela? Aos 43 anos, primeira mulher a ganhar o BBB anuncia que vai ser avó

Lembra dela? Aos 43 anos, primeira mulher a ganhar o BBB anuncia que vai ser avó
Imagem - Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data

Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data
Imagem - Dinheiro, amor e até um alívio inesperado: 4 signos podem atrair sorte com a Lua em Sagitário

Dinheiro, amor e até um alívio inesperado: 4 signos podem atrair sorte com a Lua em Sagitário