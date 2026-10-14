MÚSICA

Aos 85 anos, Dionne Warwick cancela apresentação por problema de saúde às vésperas de vir ao Brasil

Cantora suspendeu apresentação em Nova York; quatro capitais brasileiras estão na turnê da artista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:38

A cantora Dionne Warwick Crédito: Divulgação

A cantora Dionne Warwick, de 85 anos, precisou suspender em cima da hora sua presença em um show beneficente no tradicional Carnegie Hall, em Nova York, no último domingo (11). A estrela da música norte-americana revelou que fortes dores na perna e no pé a deixaram sem condições de ficar de pé ou andar.

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Em comunicado divulgado na segunda-feira (12), Dionne lamentou a ausência no evento organizado em prol da luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Ela explicou ao público que a prioridade é o repouso absoluto. Até o momento, a equipe médica não informou a causa exata do problema nem uma previsão de alta.

O episódio acende um sinal de alerta entre os fãs, já que a artista enfrentou complicações parecidas recentemente. Em setembro do ano passado, Dionne foi submetida a uma cirurgia de emergência na mesma região por conta das dores, o que também provocou cancelamentos na época.

Apenas seis meses atrás, em março, a cantora havia compartilhado com os seguidores que estava reaprendendo a andar aos poucos, ainda em processo de reabilitação física, embora mantivesse ritmo reduzido.

O susto ocorre em um momento em que a cantora está prestes a desembarcar no país com a turnê de despedida 'Over and Out: A Farewell Tour'. Com mais de 60 anos de carreira e sucessos como 'I Say a Little Prayer' e 'Heartbreaker', a lenda do soul planeja dar adeus aos palcos.

Por enquanto, o cronograma montado pela produtora Poladian segue confirmado para este mês de outubro. O roteiro inclui passagens por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, sem alterações oficiais anunciadas até agora.

Mesmo fora do roteiro desta turnê, o Brasil guarda um vínculo afetivo profundo com a cantora. Dionne morou em Salvador, cidade que define abertamente como seu refúgio espiritual e onde pretende passar parte da aposentadoria.