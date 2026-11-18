EDUCAÇÃO

Aos 86 anos, alagoana faz Enem para cursar Direito e sonha em se tornar delegada

Sebastiana Firmino dos Santos voltou a prestar o exame após superar dificuldades nos estudos; ela frequenta um cursinho gratuito e mantém uma rotina de preparação em casa



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:05

Sebastiana Firmino dos Santos, de 86 anos, se prepara para o Enem enquanto frequenta um cursinho popular gratuito da Uneal Crédito: Reprodução/Redes sociais

Aos 86 anos, Sebastiana Firmino dos Santos voltou a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para tentar realizar um projeto que começou ainda na juventude: cursar Direito e se tornar delegada.

Natural de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas, Sebastiana frequenta desde abril o cursinho popular Física Show, da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), em Maceió. As aulas ocorrem três vezes por semana. Em casa, ela também estuda pela manhã e à noite e, às vezes, aproveita a madrugada para revisar o conteúdo.

“Estudo de manhã, de noite. Às vezes perco o sono, tomo um banho e vou estudar”, contou.

Alagoana de 86 anos faz enem 1 de 3

Um sonho adiado

O desejo de chegar à universidade acompanha Sebastiana desde cedo. Na infância, ela começou a estudar no interior e depois se mudou para Maceió, onde morou com uma tia para continuar os estudos. No entanto, dificuldades financeiras e familiares interromperam alguns de seus planos.

Ela tentou concluir o magistério, mas não conseguiu. Mais tarde, uma bolsa da Secretaria de Educação permitiu que fizesse um curso técnico em Contabilidade. A falta de dinheiro marcou até a formatura: Sebastiana não pôde comprar uma roupa nova e improvisou a própria saia para a cerimônia.

“Fui a formanda mais pobre que tinha no meio. Todo mundo arrumado, de penteado. Eu estava com uma ‘percatinha’ meia lá, meia cá, uma saia que eu mesma fiz e uma blusa ‘do segundo coco’ que cabia dois pescoços”, relembrou.

Nova tentativa no Enem

A prova deste ano não representa a primeira tentativa de Sebastiana. Em 2021, ela passou mal durante o exame e não conseguiu terminá-lo. Depois, voltou a participar em 2024 e 2025. Na edição passada, alcançou mais de 550 pontos mesmo estudando sozinha em casa.

Agora, o cursinho da Uneal ajuda a estudante a reforçar a preparação. A coordenadora do projeto, Janesmar Cavalcanti, destacou que Sebastiana não faltou a nenhuma aula desde que começou a frequentar as atividades. Ela também acompanha as explicações e registra o conteúdo apresentado pelos professores.