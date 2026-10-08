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Aos 86 anos, atriz Maria Gladys faz rara aparição em festival de cinema no Rio de Janeiro

Afastada da TV há dez anos

Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:00

Maria Gladys vai ao cinema em Festival do Rio Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Maria Gladys, de 86 anos, compareceu a uma sessão de cinema durante o Festival do Rio, na capital fluminense. Ela é conhecida por ter participado da primeira fase da novela “Vale Tudo”, na qual interpretou a empregada doméstica Lucimar. Sua última aparição na televisão ocorreu há dez anos, em “Pé na Cova” (2016).

Recentemente, ela voltou a trabalhar com atuação. Além de integrar o elenco do longa-metragem “Pedro e Nina”, com estreia prevista para 2027, Maria Gladys também voltou às telonas participando do filme “Privadas de Suas Vidas" (2026). O retorno acontece após uma série de episódios de repercussão pública envolvendo a artista e sua família.

Em novembro do ano passado, após um período longe da mídia, a atriz foi fotografada em um estabelecimento comercial no bairro do Catete, na Zona Sul carioca. Na ocasião, sua filha, Maria Thereza Mello, esclareceu que a mãe residia em Minas Gerais, mas mantinha o hábito de fazer viagens frequentes ao Rio de Janeiro.

"Minha mãe está lúcida, completamente lúcida. Ela não está desorientada, nem desaparecida. Ela está fazendo o que ela gosta. Minha mãe não anda toda maquiada. Minha mãe é hippie", declarou a filha à época, acrescentando que a atriz estava bem e hospedada na região acompanhada pela filha mais velha, Rachel Mello.

Maria Gladys 1 de 13

Já em abril do mesmo ano, a artista passou uma temporada em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais, município onde residiu por uma década. Na época, familiares mobilizaram as redes sociais em busca de notícias, relatando que ela estaria desorientada e sem recursos financeiros.

Durante o episódio, a atriz gravou um áudio em que afirmou estar sem dinheiro e acusou a filha de reter valores de sua conta bancária.

"Como eu vou pagar o hotel aqui? Vim para cá contando que tinha a minha aposentadoria. Tô maluca. Não sei o que eu faço. Como eu vou dizer que não tenho dinheiro para pagar isso aqui? Como eu vou sair daqui? Não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora. Onde vou ficar, na rua? Agora que roubaram todo o meu dinheiro de novo", disse, aos prantos, em gravação publicada pela coluna do jornalista Pablo Oliveira.

O caso mobilizou parentes e o Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, que divulgou cartazes sobre a situação de vulnerabilidade da artista.

Mais tarde, Maria Gladys explicou que havia se mudado para Jacutinga em busca de um custo de vida mais baixo, mas admitiu não ter recursos suficientes para despesas básicas. O filho dela, Glayson Gladys, relatou que a mãe não estava bem de saúde e vivia sem rumo, destacando conflitos familiares envolvendo a venda de um apartamento e divergências entre irmãos. A atriz recusou a possibilidade de morar no Retiro dos Artistas.

A relação da atriz com episódios de desaparecimento temporário também marcou a virada de ano de 2024 para 2025. Após celebrar o réveillon na Praia de Copacabana, Maria Gladys não retornou ao apartamento onde estava hospedada, na Rua Sá Ferreira.

O sumiço levou a filha a acionar as autoridades e recorrer às redes sociais. O paradeiro da atriz foi esclarecido cerca de duas horas depois, quando ela foi encontrada em um hotel no bairro do Flamengo.