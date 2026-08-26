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Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega é casado com médica de 48; saiba quem é Renata Domingues

Especialista em longevidade, mulher do apresentador está ao lado dele há dez anos e também construiu carreira na Medicina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:45

Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues
Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega vive um relacionamento que já dura uma década com Renata Domingues, médica de 48 anos, especialista em longevidade e Medicina Metabólica. Casados desde 2018, os dois possuem uma diferença de idade de 42 anos e costumam falar com naturalidade sobre a relação.

Muito antes de se tornar conhecida como mulher do apresentador de A Praça É Nossa, Renata já tinha uma trajetória própria na Medicina. Pós-graduada em Nutrologia e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrologia Médica, ela também atua nas áreas de longevidade e Medicina Metabólica.

Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues

Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues por Reprodução/Instagram
Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues por Reprodução/Instagram
Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues por Reprodução/Instagram
Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues por Reprodução/Instagram
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Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues por Reprodução/Instagram

A exposição ao lado de Carlos Alberto, no entanto, fez com que seu nome passasse a ser frequentemente associado ao do marido. Para ela, embora não se incomode com a relação, gostaria que sua carreira também tivesse destaque.

"Sinceramente não me agrada (risos). Desde que conheci o Carlos Alberto, sempre deixei claro que gostaria de ter minha vida profissional como prioridade, e como eu gostaria de ser reconhecida. Só que sou casada com o maior redator, e um dos mais antigos apresentadores, da TV Brasileira. É quase impossível passar despercebida e não ser vista como tal", avaliou, ao Extra.

"Mas procuro lidar bem com isso, pois sei meu valor como ser humano, mulher e médica. E esses valores nunca se apagarão. Está intrínseco tudo que construí e isso ficará pras minhas próximas gerações. Tanto é que um dos meus filhos seguiu a mesma carreira que a minha", contou.

Diferença de idade

A diferença de 42 anos entre Renata e Carlos Alberto costuma despertar comentários, mas o casal garante que a idade nunca foi um problema dentro da relação.

"Nada muda! A idade é um número", afirmou o apresentador. "Esse número atinge só quem tem a cabeça fechada pra isso. O importante é que ela tem a nobreza de compreender minha idade, e eu, a maturidade de entender a idade dela".

Carlos Alberto de Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
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Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
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Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
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Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução

Renata também diz nunca ter se preocupado com os julgamentos sobre a relação, inclusive com possíveis acusações de que teria se aproximado do apresentador por interesse. "Nunca tive receio de ser vista como oportunista ou interesseira, até porque eu não sabia, ou tinha noção, do peso dele na televisão", declarou.

Segundo ela, o que realmente chamou sua atenção em Carlos Alberto não foi a fama. "Ele me conquistou, primeiramente, pela forma como tratou os meus filhos e trata até hoje. Como um pai. Com respeito, cuidador e muito carinho. Isso pra mim foi 'sine qua non' (sem o qual não pode ser, em latim)", explicou.

Carlos Alberto também conta que não planejava se casar novamente quando conheceu Renata. Aos 80 anos na época, ele já havia passado por dois casamentos e acreditava que sua vida amorosa tinha chegado ao fim.

"Eu não iria mais me casar novamente. Mas, quando conheci a Renata, mudei totalmente de ideia. E vi que estava enganado pensando que minha vida amorosa havia acabado. Pelo contrário! Comecei a viver um amor com o qual sempre sonhei. Foi realmente um presente de Deus", declarou.

Médica acompanha saúde do marido

A especialização de Renata em Medicina preventiva e longevidade também influencia a rotina do casal. Ela acompanha de perto os cuidados com a saúde de Carlos Alberto e brinca que acabou se tornando uma espécie de "guardiã" da juventude do marido.

Para a médica, porém, a diferença de idade nunca foi motivo de preocupação. Ela também afirma que aprende com o apresentador e destaca a importância de disciplina para envelhecer com qualidade.

"Eu aprendo com ele também. Pois o segredo é ter bons médicos e, acima de tudo, ser um bom paciente. Tendo a disciplina que ele tem!", elogiou.

Carlos Alberto, por sua vez, prefere enxergar a passagem do tempo com certa poesia. Ao refletir sobre os 90 anos e a relação que construiu com Renata, resumiu: "O tempo é a maior lição da vida. No tempo, encontramos todas as respostas. Até um amor, que eu achava impossível encontrar, o tempo me deu".

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Tags:

Carlos Alberto de Nóbrega Renata Domingues

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