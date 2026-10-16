Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com infecção; saiba estado de saúde

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:47
Aos 90 anos, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega precisou ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar uma infecção pelo vírus Coxsackie. A internação aconteceu após o apresentador de "A Praça é Nossa" apresentar um quadro persistente de cansaço, fadiga e indisposição ao longo dos últimos meses, segundo à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.
Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues
No início, a família acreditava que a fraqueza era apenas um reflexo da idade avançada e de doenças antigas. No entanto, a esposa do humorista, a médica Renata Domingues, estranhou a mudança brusca na rotina do marido. Ela solicitou uma bateria de testes e exames para investigar.
O resultado dos exames de sangue surpreendeu ao confirmar a presença do vírus Coxsackie. Renata, que também acabou diagnosticada com a mesma infecção, usou o caso do marido para fazer um alerta. Ela destacou que sintomas persistentes nunca devem ser ignorados ou tratados como simples "sinal de velhice" sem o acompanhamento de um especialista.
Embora seja famoso por causar infecções leves em crianças, o Coxsackie também pode deixar adultos bem doentes. Transmitido pelo contato com secreções respiratórias ou superfícies contaminadas, o vírus provoca dores musculares, mal-estar e febre. O grande perigo, no entanto, é a chance de inflamação no músculo cardíaco (miocardite), que pode gerar arritmias graves.
Por conta dos riscos cardíacos, Carlos Alberto segue internado sob os cuidados de uma equipe de infectologistas e cardiologistas. O veterano do SBT agora aguarda o resultado de novos exames de imagem e avaliações do coração para descartar qualquer complicação maior antes de receber alta hospitalar.