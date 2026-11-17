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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:13
Aos 90 anos, Toshisuke Kanazawa ainda sobe aos palcos de fisiculturismo. Em agosto, um dia depois de completar aniversário, ele venceu a categoria acima de 85 anos do Campeonato Japonês Masters e conquistou seu 19º título nacional. Para sustentar a rotina, o atleta combina treinos frequentes, descanso e uma alimentação que mudou há quatro décadas.
Kanazawa afirma que não come carne, peixe, leite ou iogurte desde os 50 anos. “Minhas três refeições diárias consistem em arroz integral, natto e sopa de missô”, disse à revista japonesa VITUP!. Ele também consome suplementos de proteína, multivitaminas e ômega-3. A federação japonesa de fisiculturismo confirma a realização do campeonato em Hiroshima, em 30 de agosto.
A alimentação, porém, não explica sozinha a trajetória do atleta. Kanazawa também ajusta o treino à resposta do próprio corpo. Atualmente, ele se exercita por cerca de duas horas, seis vezes por semana. Em vez de repetir as cargas que usava quando era mais jovem, prefere máquinas e movimentos que considera menos exigentes.
Nascido em 1936, na província japonesa de Shimane, Kanazawa sonhava em disputar os Jogos Olímpicos como nadador. Um problema muscular encerrou esse plano e o levou ao fisiculturismo. Aos 24 anos, conquistou seu primeiro título de Mr. Japan. Em 1967, participou do Mr. Universe, em Montreal, e terminou em quarto lugar.
Depois de deixar as competições aos 34 anos, ele voltou aos palcos aos 50. Desde então, acumulou conquistas em torneios nacionais e mundiais. A vitória mais recente no Japão veio na categoria para atletas com 85 anos ou mais.
Com o passar dos anos, Kanazawa reduziu a quantidade de shakes de proteína: antes, tomava seis por dia; agora, toma três. Ele também reserva mais tempo para descansar entre as séries e relata que dorme cerca de sete horas por noite.
A rotina é uma escolha pessoal do atleta e não deve ser tratada como recomendação alimentar ou de treino para outras pessoas. Kanazawa relata que adapta os hábitos às necessidades do próprio corpo e continua competindo porque quer seguir estabelecendo novos objetivos. Fotos e atualizações aparecem em seu perfil oficial no Instagram.