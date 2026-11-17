SAÚDE

Aos 90 anos, fisiculturista japonês mantém dieta sem carne e treina seis vezes por semana

Toshisuke Kanazawa diz que come arroz integral, natto e sopa de missô diariamente e adapta os exercícios para respeitar o tempo de recuperação do corpo



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:13

Toshisuke Kanazawa posa após competir; ao lado, aparece em uma entrevista sobre sua rotina alimentar Crédito: Yudai Kimura/VITUP!; quadro de TV: TSS/FNN Prime Online

Aos 90 anos, Toshisuke Kanazawa ainda sobe aos palcos de fisiculturismo. Em agosto, um dia depois de completar aniversário, ele venceu a categoria acima de 85 anos do Campeonato Japonês Masters e conquistou seu 19º título nacional. Para sustentar a rotina, o atleta combina treinos frequentes, descanso e uma alimentação que mudou há quatro décadas.

Kanazawa afirma que não come carne, peixe, leite ou iogurte desde os 50 anos. “Minhas três refeições diárias consistem em arroz integral, natto e sopa de missô”, disse à revista japonesa VITUP!. Ele também consome suplementos de proteína, multivitaminas e ômega-3. A federação japonesa de fisiculturismo confirma a realização do campeonato em Hiroshima, em 30 de agosto.

A alimentação, porém, não explica sozinha a trajetória do atleta. Kanazawa também ajusta o treino à resposta do próprio corpo. Atualmente, ele se exercita por cerca de duas horas, seis vezes por semana. Em vez de repetir as cargas que usava quando era mais jovem, prefere máquinas e movimentos que considera menos exigentes.

Uma carreira com pausas e retornos

Nascido em 1936, na província japonesa de Shimane, Kanazawa sonhava em disputar os Jogos Olímpicos como nadador. Um problema muscular encerrou esse plano e o levou ao fisiculturismo. Aos 24 anos, conquistou seu primeiro título de Mr. Japan. Em 1967, participou do Mr. Universe, em Montreal, e terminou em quarto lugar.

Depois de deixar as competições aos 34 anos, ele voltou aos palcos aos 50. Desde então, acumulou conquistas em torneios nacionais e mundiais. A vitória mais recente no Japão veio na categoria para atletas com 85 anos ou mais.

Recuperação também faz parte da rotina

Com o passar dos anos, Kanazawa reduziu a quantidade de shakes de proteína: antes, tomava seis por dia; agora, toma três. Ele também reserva mais tempo para descansar entre as séries e relata que dorme cerca de sete horas por noite.