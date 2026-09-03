CURIOSIDADES

Aos 91 anos, homem completa trilha de quase 4 mil km depois de cair 71 vezes e recupera recorde perdido nos Apalaches

Após enfrentar uma breve hospitalização, Dale Sanders terminou o percurso de 3.538 quilômetros nos Estados Unidos



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:09

Montagem mostra Dale Sanders avançando por um trecho rochoso e comemorando com os bastões erguidos durante a caminhada pela Trilha dos Apalaches Crédito: Foto: Instagram/@daleat2025hike

Quando chegou ao topo do Monte Katahdin, no Maine, Dale Sanders parou diante da placa do cume e fez uma oração. Aos 91 anos, o caminhante encerrava uma travessia de 3.538 quilômetros e recuperava o recorde de pessoa mais velha a concluir a Trilha dos Apalaches, na costa leste dos Estados Unidos.

O percurso liga Springer Mountain, na Geórgia, ao Monte Katahdin, no Maine. Pela regra da Appalachian Trail Conservancy, uma pessoa pode concluir todos os trechos em qualquer ordem, dentro do período de um ano, com pausas entre as etapas.

Sanders começou a caminhada em 6 de setembro de 2025, na Virgínia Ocidental. Em vez de seguir por toda a rota de uma só vez, avançou por partes, fez breves intervalos e deixou o trecho final para a segunda-feira (31), quando alcançou o ponto mais alto do Maine.

Dale Sanders ergue os bastões diante das montanhas durante um trecho da Trilha dos Apalaches Crédito: Foto: Instagram/@daleat2025hike

Um recorde recuperado

A chegada teve um significado maior porque Sanders já conhecia o peso daquele título. Em 2017, aos 82 anos, ele havia concluído a trilha pela primeira vez e recebeu o apelido de Grey Beard, ou Barba Cinzenta.

Quatro anos depois, o amigo M.J. Eberhart, então com 83 anos, também completou o percurso e tomou o recorde. A nova travessia de Sanders foi, portanto, uma tentativa de recuperar uma marca que já tinha sido dele.

O caminho, no entanto, cobrou um preço alto. Segundo suas próprias contas, ele caiu 71 vezes durante a jornada. Seis quedas foram consideradas graves, incluindo uma que levou a uma breve hospitalização e outra que aconteceu a apenas 200 metros da chegada.

As quedas pelo caminho

A quantidade de acidentes não resume a dificuldade enfrentada pelo caminhante, mas revela como a reta final esteve longe de ser simples. Mesmo depois de tropeços e interrupções, Sanders continuou avançando até o topo do Katahdin.

A conclusão também exigiu que ele lidasse com o próprio ritmo. As pausas eram permitidas pelas regras da trilha, mas cada retorno significava voltar a encarar uma rota extensa, com quase quatro mil quilômetros somados entre montanhas e diferentes trechos.

Dale Sanders se apoia nas mãos para avançar por um trecho rochoso da Trilha dos Apalaches Crédito: Instagram/@daleat2025hike

A caminhada ganhou outro sentido

Depois de recuperar o recorde, Sanders passou a ser acompanhado por milhares de pessoas nas redes sociais. A atenção o surpreendeu e mudou a maneira como ele passou a enxergar a própria jornada.

“Quero recuperar o que perdi, mas agora isso é secundário. O mais importante é que as pessoas estão motivadas e se sentindo encorajadas pelos meus esforços”, disse Sanders à CNN Brasil.

A frase ajuda a explicar por que o caminhante decidiu continuar mesmo quando a marca deixou de ser o único objetivo. O percurso passou a ser acompanhado por outras pessoas, que encontraram na insistência dele um motivo para seguir a própria caminhada.

Outros recordes

A Trilha dos Apalaches é apenas uma das aventuras que fazem parte da trajetória de Sanders. Ele também detém outros recordes relacionados à idade, entre eles o de pessoa mais velha a percorrer de caiaque toda a extensão do rio Mississippi.

Essa viagem durou 87 dias e começou no aniversário de 87 anos do caminhante. A experiência ajuda a colocar a conquista mais recente dentro de uma sequência de desafios que Sanders vem encarando ao longo da vida.