FAMOSOS

Aos 91 anos, Renato Aragão compartilha rotina de treinos e celebra: 'Sextou'

Humorista mostrou sequência de exercícios orientada por profissional em sua residência e recebeu elogios de seguidores e de sua instrutora

Kamila Macedo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 21:44

Aos 91 anos, Renato Aragão mantém hábitos saudáveis e pratica exercícios físicos Crédito: Reprodução/Instagram

Renato Aragão, o eterno Didi de “Os Trapalhões”, compartilhou sua rotina de treino nas redes sociais nesta sexta-feira (23). Na publicação, o humorista, atualmente com 91 anos, apareceu realizando uma sequência de exercícios físicos com o auxílio de uma professora de Educação Física em sua própria residência.

A série de atividades teve foco nos braços e ombros. No vídeo, Renato apareceu segurando halteres e conversando com a profissional, que o orienta sobre a execução do treino de acordo com suas limitações. Na legenda, ele comemorou: “Sextou”.

Renato Aragão 1 de 27