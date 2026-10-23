Aos 91 anos, Renato Aragão compartilha rotina de treinos e celebra: 'Sextou'

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 21:44
Renato Aragão, o eterno Didi de “Os Trapalhões”, compartilhou sua rotina de treino nas redes sociais nesta sexta-feira (23). Na publicação, o humorista, atualmente com 91 anos, apareceu realizando uma sequência de exercícios físicos com o auxílio de uma professora de Educação Física em sua própria residência.
A série de atividades teve foco nos braços e ombros. No vídeo, Renato apareceu segurando halteres e conversando com a profissional, que o orienta sobre a execução do treino de acordo com suas limitações. Na legenda, ele comemorou: “Sextou”.
Renato Aragão
Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Está com mais disposição do que eu", brincou um. "Quem dera eu chegar nos 90 assim", disse outro. “Mantendo a saúde em dia”, celebrou um terceiro internauta. A própria profissional que o auxilia nos exercícios também fez questão de destacar na publicação que ele é um “aluno maravilhoso”.