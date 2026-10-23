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Aos 91 anos, Renato Aragão compartilha rotina de treinos e celebra: 'Sextou'

Humorista mostrou sequência de exercícios orientada por profissional em sua residência e recebeu elogios de seguidores e de sua instrutora

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 21:44

Aos 91 anos, Renato Aragão mantém hábitos saudáveis e pratica exercícios físicos
Aos 91 anos, Renato Aragão mantém hábitos saudáveis e pratica exercícios físicos Crédito: Reprodução/Instagram

Renato Aragão, o eterno Didi de “Os Trapalhões”, compartilhou sua rotina de treino nas redes sociais nesta sexta-feira (23). Na publicação, o humorista, atualmente com 91 anos, apareceu realizando uma sequência de exercícios físicos com o auxílio de uma professora de Educação Física em sua própria residência.

A série de atividades teve foco nos braços e ombros. No vídeo, Renato apareceu segurando halteres e conversando com a profissional, que o orienta sobre a execução do treino de acordo com suas limitações. Na legenda, ele comemorou: “Sextou”.

Renato Aragão

Renato Aragão colocou mansão por Reprodução | (Muller Imóveis/Instagram)
Renato Aragão e os filhos por Reprodução
Juliana Aragão e Renato Aragão por Reprodulçao
Renato Aragão e os filhos por Reprodução
Juliana Aragão e Renato Arahão por Reprodução
Filha de Renato Aragão desmente internação do pai e denuncia ataques na web por Reprodução
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão, esposa e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Renato Aragão e Xuxa Meneghel por Reprodução / Instagram
Martha Rangel, primeira esposa de Renato Aragão por Reprodução
Lilian Aragão e Renato Aragão por Reprodução/Instagram
Juliana Aragão e Renato Aragão por Reprodução/Facebook
Lívian e Renato Aragão por Reprodução
Renato Aragão e Livia por Reprodução
Duda Little e Renato Aragão por Reprodução
Renato Aragão e Lílian estão juntos desde 1991 por Reprodução
Renato Aragão e Eliana no 'Altas Horas' por Bob Paulino/Globo/Divulgação
Renato Aragão durante participação do Domingão com Huck por Ellen Soares/TV Globo
Renato Aragão e Dedé por Divulgação/Record
Renato Aragão, o eterno Didi por Reprodução
Renato Aragão volta a subir o Cristo Redentor por Reprodução
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Renato Aragão colocou mansão por Reprodução | (Muller Imóveis/Instagram)

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Está com mais disposição do que eu", brincou um. "Quem dera eu chegar nos 90 assim", disse outro. “Mantendo a saúde em dia”, celebrou um terceiro internauta. A própria profissional que o auxilia nos exercícios também fez questão de destacar na publicação que ele é um “aluno maravilhoso”.

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