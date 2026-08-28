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Aos 94 anos, mãe de Sérgio Mallandro revela quantos maridos já enterrou e impressiona: 'A senhora mata as pessoas?'

Dona Leila arrancou risadas ao relembrar os relacionamentos durante o stand-up do filho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:40

Dona Leila e Sérgio Mallandro
Dona Leila e Sérgio Mallandro Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 94 anos, a mãe de Sérgio Mallandro, transformou sua própria história amorosa em motivo de risadas durante uma apresentação do filho. Na plateia de um stand-up realizado em maio, Dona Leila participou de uma conversa com o humorista, que relembrou os relacionamentos da mãe e revelou uma coincidência curiosa: vários de seus antigos companheiros morreram.

Sérgio começou contando que perdeu o pai quando tinha 11 anos e, em seguida, passou a recordar os casamentos e relacionamentos vividos por Dona Leila. O primeiro companheiro mencionado foi um general, com quem ela ficou por 15 anos. "O que aconteceu com o general?", perguntou. "Ele morreu", respondeu ela.

Dona Leila e Sérgio Mallandro

Dona Leila contou sobre sua vida amorosa por Reprodução/Instagram
Dona Leila contou sobre sua vida amorosa por Reprodução/Instagram
Sérgio Mallandro e a esposa, Danielly Borges por Reprodução/Instagram
Sérgio Mallandro e a esposa, Danielly Borges por Reprodução/Instagram
Dona Leila e Sérgio Mallandro por Reprodução/Instagram
Sérgio Mallandro e a esposa, Danielly Borges por Reprodução/Instagram
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Dona Leila contou sobre sua vida amorosa por Reprodução/Instagram

O humorista então citou outro relacionamento, dessa vez com o advogado Jorge, com quem a mãe teria ficado durante oito anos. Mais uma vez, a resposta foi a mesma: "Morreu também".

A retrospectiva continuou com o artista Eduardo. "A senhora ficou, acho que, seis anos com o Eduardo. O que aconteceu com o Eduardo?", questionou. "Ele morreu", respondeu Dona Leila.

A sequência chegou ao relacionamento com um almirante, e a resposta foi novamente a mesma. "Quando o Almirante começou a morar com a senhora e tudo mais, o que aconteceu com o Almirante?", perguntou. "Ele morreu também", respondeu ela.

Sérgio Mallandro

Sérgio Mallandro por Reprodução
Mary Mallandro e Sérgio Mallandro por Reprodução/Instagram
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Sérgio Mallandro por Reprodução/Redes Sociais
Sérgio Mallandro por Reprodução/Redes Sociais
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Sérgio Mallandro por Reprodução

Diante da sequência, Sérgio aproveitou para fazer a pergunta que arrancou gargalhadas da plateia: "Minha mãe, mas o que acontece com a senhora? A senhora mata as pessoas?".

Dona Leila entrou na brincadeira e apresentou sua própria explicação para a curiosa sequência de perdas. "Não, eu não mato, não. Vou explicar para vocês", disse, antes de completar: "Eles me amam tanto, tanto, tanto, chega uma hora que o coração deles explode".

Aos risos, a mãe do humorista mostrou que não perdeu o bom humor e também revelou que segue vivendo uma história de amor. Ela está há 22 anos com o atual companheiro, identificado por Sérgio durante a apresentação como "Chinês".

O humorista chegou a arriscar que o relacionamento durava 12 anos, mas foi corrigido pela mãe. "22 anos", afirmou Dona Leila. O próprio companheiro entrou na brincadeira e declarou: "22 anos que eu estou com ela. Eu sou a próxima vítima".

O trecho da apresentação voltou a circular nas redes sociais neste mês e divertiu os internautas. "Eu fiquei fã do Chinês. Bem-humorado e corajoso", comentou uma pessoa. Outra brincou com a longa lista de perdas amorosas da matriarca: "'Morreu', 'Ele morreu', 'Morreu também' (risos). Quando você quiser desistir do amor, se inspire na Dona Leila. Ela continua viva, acreditando no amor e, principalmente, acreditando que merece ser amada. Maravilhosa!".

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