PATERNIDADE

Aos 94 anos, Stênio Garcia descobre filho fora do casamento na Bahia e toma atitude

Rapaz nascido em 1992 procurou o advogado do ator para contar sobre o parentesco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:39

Stênio Garcia Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Stênio Garcia, de 94 anos, recebeu a notícia de que pode ter mais um filho. Um homem nascido na Bahia em 1992 procurou Luiz Mantovani, advogado do artista, para afirmar que é fruto de um relacionamento do veterano ocorrido em São Paulo no início dos anos 1990, segundo informações divulgadas pela colunista Fabíola Reipert no programa Balanço Geral, da Record.

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De acordo com o relato do rapaz, o envolvimento entre Stênio e sua mãe aconteceu em 1991, época em que o ator gravava uma novela na capital paulista. Logo depois do romance, a mulher se mudou para a Bahia, onde o bebê nasceu, e nunca avisou o artista sobre a gravidez.

Ao entrar em contato com a defesa de Stênio Garcia, o homem garantiu que não quer dinheiro nem briga por herança, mas apenas avisar que existe. Em entrevista à Record, ele disse que, por enquanto, não pretende fazer um teste de DNA.

O veterano recebeu a notícia de forma tranquila e afirmou que quer fazer o exame genético para tirar a dúvida e confirmar se o rapaz é mesmo seu filho. Mesmo com a vontade do ator, o procedimento ainda não tem data para acontecer porque depende da autorização do suposto herdeiro.

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