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Aos 94 anos, Stênio Garcia revela como sobrevive após 'roubo' das filhas: 'Crime contra um idoso'

Ator gravou vídeo indignado e exigiu que a Justiça devolva seus direitos sobre imóveis de luxo no Rio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:36

Stênio Garcia e as filhas
Stênio Garcia e as filhas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Stênio Garcia usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para fazer um desabafo. Aos 94 anos, ele revelou detalhes de uma briga judicial que trava há mais de um ano contra as próprias filhas e a ex-mulher. Indignado, o ator acusa a família de roubar seus direitos sobre diversos imóveis e de ignorar as ordens de pagamento da Justiça.

Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai

Stênio Garcia moveu processo contra as filhas por Reprodução
Stênio Garcia e esposa rebatem alegações das filhas do ator por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia com a esposa, Mari Saad, e as filhas, Cássia e Gaya por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia com as filhas Cássia e Gaya por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia por Reprodução/Alex Carvalho/TV Globo
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Stênio Garcia e as filhas por Reprodução
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Stênio Garcia moveu processo contra as filhas por Reprodução

O artista fez questão de ressaltar que construiu seu patrimônio sozinho ao longo de décadas de trabalho na televisão. Stênio contou que chegou a presentear as herdeiras com três lojas de confecção com máquinas industriais. Os negócios, no entanto, faliram após dez anos de funcionamento.

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A disputa envolve apartamentos, sítios e salas comerciais espalhados pelo Rio de Janeiro. O ator citou propriedades no Leblon, em Copacabana e em Xerém, além de uma cobertura na zona oeste carioca. Todos os locais foram comprados com o dinheiro dele, mas registrados no nome das filhas. Segundo Stênio, o combinado de usufruto foi quebrado, as herdeiras recebem os aluguéis e dividem os lucros apenas com a mãe, deixando o pai sem nenhum centavo.

Em 1994, a ex-companheira processou o ator por causa de uma reportagem na imprensa. Para quitar a dívida judicial, Stênio vendeu uma casa em Nova Friburgo e cedeu partes de um apartamento na rua Nascimento Silva, endereço nobre de Ipanema. Hoje, o ator afirma que não consegue acessar nem os 25% que restaram para ele nesse imóvel.

Mansão de Stênio Garcia

Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
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Casa de Stênio Garcia por Reprodução

Sem o repasse dos aluguéis que considera ter direito, o ator expôs uma realidade financeira delicada. Ele confessou que a mensalidade do seu plano de saúde está sendo bancada pelo atual sogro, um idoso de 99 anos de idade. "Eu não quero nada de ninguém, mas preciso do que é meu", protestou.

Revoltado, o ator tratou a situação como uma verdadeira covardia e pediu justiça. Stênio lembrou que tem o direito garantido de receber os lucros dos imóveis pelo resto da vida e acusou as herdeiras de cometerem um crime contra o idoso. Apesar de já existir uma ordem da Justiça obrigando o depósito, o ator continua sem o dinheiro.

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Stênio Garcia

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