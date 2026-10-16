Aos 94 anos, Stênio Garcia revela como sobrevive após 'roubo' das filhas: 'Crime contra um idoso'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:36
Stênio Garcia usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para fazer um desabafo. Aos 94 anos, ele revelou detalhes de uma briga judicial que trava há mais de um ano contra as próprias filhas e a ex-mulher. Indignado, o ator acusa a família de roubar seus direitos sobre diversos imóveis e de ignorar as ordens de pagamento da Justiça.
Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai
O artista fez questão de ressaltar que construiu seu patrimônio sozinho ao longo de décadas de trabalho na televisão. Stênio contou que chegou a presentear as herdeiras com três lojas de confecção com máquinas industriais. Os negócios, no entanto, faliram após dez anos de funcionamento.
A disputa envolve apartamentos, sítios e salas comerciais espalhados pelo Rio de Janeiro. O ator citou propriedades no Leblon, em Copacabana e em Xerém, além de uma cobertura na zona oeste carioca. Todos os locais foram comprados com o dinheiro dele, mas registrados no nome das filhas. Segundo Stênio, o combinado de usufruto foi quebrado, as herdeiras recebem os aluguéis e dividem os lucros apenas com a mãe, deixando o pai sem nenhum centavo.
Em 1994, a ex-companheira processou o ator por causa de uma reportagem na imprensa. Para quitar a dívida judicial, Stênio vendeu uma casa em Nova Friburgo e cedeu partes de um apartamento na rua Nascimento Silva, endereço nobre de Ipanema. Hoje, o ator afirma que não consegue acessar nem os 25% que restaram para ele nesse imóvel.
Mansão de Stênio Garcia
Sem o repasse dos aluguéis que considera ter direito, o ator expôs uma realidade financeira delicada. Ele confessou que a mensalidade do seu plano de saúde está sendo bancada pelo atual sogro, um idoso de 99 anos de idade. "Eu não quero nada de ninguém, mas preciso do que é meu", protestou.
Revoltado, o ator tratou a situação como uma verdadeira covardia e pediu justiça. Stênio lembrou que tem o direito garantido de receber os lucros dos imóveis pelo resto da vida e acusou as herdeiras de cometerem um crime contra o idoso. Apesar de já existir uma ordem da Justiça obrigando o depósito, o ator continua sem o dinheiro.