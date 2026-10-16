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Aos 94 anos, Stênio Garcia revela como sobrevive após 'roubo' das filhas: 'Crime contra um idoso'

Ator gravou vídeo indignado e exigiu que a Justiça devolva seus direitos sobre imóveis de luxo no Rio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:36

Stênio Garcia e as filhas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Stênio Garcia usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para fazer um desabafo. Aos 94 anos, ele revelou detalhes de uma briga judicial que trava há mais de um ano contra as próprias filhas e a ex-mulher. Indignado, o ator acusa a família de roubar seus direitos sobre diversos imóveis e de ignorar as ordens de pagamento da Justiça.

Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai 1 de 7

O artista fez questão de ressaltar que construiu seu patrimônio sozinho ao longo de décadas de trabalho na televisão. Stênio contou que chegou a presentear as herdeiras com três lojas de confecção com máquinas industriais. Os negócios, no entanto, faliram após dez anos de funcionamento.

A disputa envolve apartamentos, sítios e salas comerciais espalhados pelo Rio de Janeiro. O ator citou propriedades no Leblon, em Copacabana e em Xerém, além de uma cobertura na zona oeste carioca. Todos os locais foram comprados com o dinheiro dele, mas registrados no nome das filhas. Segundo Stênio, o combinado de usufruto foi quebrado, as herdeiras recebem os aluguéis e dividem os lucros apenas com a mãe, deixando o pai sem nenhum centavo.

Em 1994, a ex-companheira processou o ator por causa de uma reportagem na imprensa. Para quitar a dívida judicial, Stênio vendeu uma casa em Nova Friburgo e cedeu partes de um apartamento na rua Nascimento Silva, endereço nobre de Ipanema. Hoje, o ator afirma que não consegue acessar nem os 25% que restaram para ele nesse imóvel.

Mansão de Stênio Garcia 1 de 11

Sem o repasse dos aluguéis que considera ter direito, o ator expôs uma realidade financeira delicada. Ele confessou que a mensalidade do seu plano de saúde está sendo bancada pelo atual sogro, um idoso de 99 anos de idade. "Eu não quero nada de ninguém, mas preciso do que é meu", protestou.