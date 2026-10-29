Aos 95 anos, atriz indicada ao Oscar morre após recorrer à morte assistida após

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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:22
A atriz norte-americana Barbara Barrie morreu na quarta-feira (28), aos 95 anos, em sua casa, em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos. Indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Vencedor (Breaking Away, 1979), a artista recorreu à morte medicamente assistida após receber um diagnóstico de câncer terminal. A informação foi divulgada por sua filha, Jane Harnick, ao The New York Times e publicada pela Page Six.
Barrie também convivia desde 2014 com fibrose pulmonar idiopática, uma doença degenerativa que provoca cicatrizes no tecido pulmonar e dificulta a respiração.
Barbara Barrie
Um dos primeiros grandes reconhecimentos de sua carreira veio em 1964, quando venceu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por One Potato, Two Potato. No filme, ela interpretou Julie em uma história sobre um relacionamento interracial.
Anos depois, Barrie recebeu uma indicação ao Oscar por sua atuação em O Vencedor, drama lançado em 1979 sobre um grupo de jovens recém-formados no ensino médio em Bloomington, Indiana. Ela interpretou Evelyn Stohler e voltou a viver a personagem em uma série de televisão baseada no longa, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 1981.
A atriz também ficou conhecida por interpretar Elizabeth Miller na comédia televisiva Barney Miller, exibida entre 1975 e 1978. Em 1997, participou da animação Hércules, da Disney, emprestando a voz a Alcmena, mãe do protagonista. Seu currículo ainda inclui produções como Suddenly Susan, Law & Order, Law & Order: SVU e o filme Private Benjamin.
No teatro, Barrie integrou o elenco original do musical Company, de Stephen Sondheim, que estreou na Broadway em 1970. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Tony Awards na categoria de melhor atriz coadjuvante em musical.
Além da carreira como atriz, ela também escreveu livros infantis, como Lone Star (1990) e Adam ZigZag (1994), e publicou obras de não ficção nas quais abordou sua experiência com o câncer colorretal, entre elas Second Act (1997) e Don't Die of Embarrassment (1999).
Barrie foi casada com Jay Harnick, fundador e diretor artístico do TheaterWorksUSA, de 1964 até a morte dele, em 2007. Ela deixa os filhos Jane e Aaron Harnick e três netas.