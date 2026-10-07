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Aos 96 anos, Fernanda Montenegro retorna para 2ª temporada de 'Emergência 53'

Atriz, que participou da primeira temporada da série, fará participação especial em novos episódios

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:34

Fernanda Montenegro
Fernanda Montenegro Crédito: Reprodução

Fernanda Montenegro está confirmada na segunda temporada da série ‘Emergência 53’, do Globoplay. A atriz fará uma participação especial nos próximos episódios da trama, retornando ao papel de dona Laura. As gravações já estão em andamento. As informações foram divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo.

Criada por Claudio Torres, Marcio Maranhão e Andrucha Waddington, a história é focada na rotina de profissionais que atuam no atendimento de urgência em ambulâncias. A nova temporada da produção tem o objetivo de abordar saúde mental, violência urbana e a realidade enfrentada por pessoas em situação de rua.

Na trama, Fernanda Montenegro interpreta Laura, mãe de Irene (Yara de Novaes), uma idosa diagnosticada com demência que tem não abandona a bebida, o cigarro e o bingo.

Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro por Reprodução
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Fernanda Montenegro por Reprodução

Na série, Yara de Novaes interpreta Irene, uma médica que coordena uma unidade do serviço móvel de urgência no Rio. Emílio Dantas e Heloísa Jorge também interpretam médicos, enquanto Valentina Herszage, William Nascimento e Raquel Villar vivem enfermeiros. Jaffar Bambirra e Ana Hikari interpretam motoristas de ambulância. Para a segunda temporada da série, Dhon Augusto passa a integrar o elenco.

A direção-geral e a produção continuam a cargo de Andrucha Waddington e Claudio Torres – genro e filho de Montenegro, respectivamente. A previsão de estreia no Globoplay é para 2027.

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