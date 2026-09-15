CURIOSIDADES

Aos 98 anos, vovô atravessa rua com bolo de chocolate, e gesto de boas-vindas para vizinhos conquista milhões com lição de generosidade

JB vivia havia mais de cinco décadas no mesmo endereço quando decidiu receber Kelly McDuff e o noivo com um bolo de chocolate



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:11

Kelly registra o momento em que o vizinho retorna para casa depois de atravessar a rua e entregar o bolo de boas-vindas. Crédito: Kelly McDuff/TikTok

As caixas da mudança ainda ocupavam a casa quando Kelly McDuff percebeu uma movimentação do outro lado da rua. Um vizinho de 98 anos caminhava até a porta do imóvel com um bolo de chocolate nas mãos.

Kelly, de 27 anos, havia se mudado com o noivo, Garrison, para Richardson, no Texas, no início de junho de 2024. Poucas semanas depois, o casal foi surpreendido por JB, morador do mesmo endereço havia 52 anos.

Ao entregar o bolo, o idoso desejou que os novos moradores gostassem da vizinhança tanto quanto ele. A reação de Kelly e o momento em que JB retornava para casa foram publicados no TikTok em um vídeo de apenas 11 segundos.

Vovô de 98 anos 1 de 4

Gesto alcançou milhões

A gravação superou 15 milhões de visualizações e recebeu milhares de comentários. Uma atualização publicada em fevereiro de 2026 pelo site Good Good Good indicava que o conteúdo já acumulava 20,1 milhões de acessos.

No vídeo, Kelly aparece emocionada enquanto mostra o bolo do tipo bundt, coberto com glacê branco. O registro também mostra o vizinho atravessando a rua depois da entrega.

A história foi publicada originalmente em julho de 2024 e ganhou nova repercussão nas redes sociais em 2026. Os detalhes foram confirmados em reportagens da People e do Upworthy.

Torta devolveu carinho

No dia seguinte, Kelly decidiu retribuir a recepção. Ela preparou uma torta de limão e foi até a casa de JB para fazer a entrega.

Junto da sobremesa, a jovem levou um papel com os nomes e telefones dos integrantes da família. A intenção era garantir que o vizinho pudesse procurá-los caso precisasse de ajuda. JB também compartilhou seu número para que mantivessem contato.

O idoso contou que gostava de torta de limão e agradeceu o presente. Ao retornar para casa, Kelly publicou um novo vídeo e incentivou outras pessoas a conhecerem melhor quem vive ao redor.

Outros relatos surgiram

A repercussão levou internautas a compartilharem experiências semelhantes. Um casal contou que ofereceu muffins de banana a um vizinho de 80 anos que havia perdido a esposa. A aproximação resultou em jantares e em uma amizade mantida mesmo depois da mudança do casal para outro país.