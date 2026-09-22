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Aparelho usado pelo piloto de helicóptero que levava Rick registra atividade durante a madrugada em SC

Equipamento teria apresentado registros em dois períodos, cerca de 12 horas após a última localização da aeronave

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:09

Helicóptero que levava Rick está desaparecido
Helicóptero que levava Rick está desaparecido Crédito: Reprodução

O aparelho de bordo utilizado pelo piloto do helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, registrou atividade durante a madrugada desta terça-feira (22), enquanto as equipes continuavam as buscas pela aeronave na Serra de Santa Catarina.

As informações foram divulgadas com exclusividade pela NDTV Record. Segundo a apuração, o equipamento iniciou uma sessão às 1h47 e permaneceu ativo até 2h58. Na sequência, houve um novo registro entre 2h58 e 3h01.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
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Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

A atividade chamou a atenção porque ocorreu mais de 12 horas depois do último registro de localização da aeronave, feito às 12h29 de segunda-feira (21).

Os novos dados, porém, ainda precisam ser analisados pelas equipes responsáveis pelas buscas. O registro de atividade do aparelho, por si só, não confirma a localização do helicóptero nem permite afirmar que a aeronave tenha se movimentado durante a madrugada.

Buscas pelo helicóptero são reforçadas

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) ampliaram a operação a partir das 6h desta terça-feira (22). Bombeiros de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim foram mobilizados para reforçar os trabalhos.

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução
Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução
Videomaker Paulo Soares publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Equipe da dupla Rick e Renner posta comunicado após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave por Reprodução
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Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução

A operação passou a contar com mais de 20 bombeiros militares e comunitários, sete viaturas de resgate, dois drones e dois binômios de cães de busca.

A procura ocorre principalmente na região de Urubici e em áreas próximas a São Joaquim, destino previsto para o voo. O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense.

Durante a noite e a madrugada, as equipes também fizeram o cruzamento de sinais de celulares para delimitar uma área de busca. O perímetro parte de um ponto de localização registrado na região de Vacas Gordas, em Urubici, e se estende por aproximadamente 30 quilômetros na direção do Morro Agudo.

Até o momento, nenhum vestígio da aeronave havia sido encontrado.

Quem estava no helicóptero?

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, que ainda não teve a identidade divulgada.

O helicóptero é um Bell 430, que havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim. A aeronave desapareceu durante o trajeto pela Serra catarinense.

As buscas continuam com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira (FAB).

Leia mais

Imagem - Videomaker publicou imagens de dentro de helicóptero desaparecido com o cantor Rick e empresário

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Imagem - Quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC com cantor Rick e Bruno Avelar

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Imagem - Dois anos antes de helicóptero desaparecer, Rick, da dupla com Renner, sofreu acidente de carro em SC

Dois anos antes de helicóptero desaparecer, Rick, da dupla com Renner, sofreu acidente de carro em SC

Tags:

Rick Sollo Rick & Renner Rick

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