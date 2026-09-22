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Aparelho usado pelo piloto de helicóptero que levava Rick registra atividade durante a madrugada em SC

Equipamento teria apresentado registros em dois períodos, cerca de 12 horas após a última localização da aeronave

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:09

Helicóptero que levava Rick está desaparecido Crédito: Reprodução

O aparelho de bordo utilizado pelo piloto do helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, registrou atividade durante a madrugada desta terça-feira (22), enquanto as equipes continuavam as buscas pela aeronave na Serra de Santa Catarina.

As informações foram divulgadas com exclusividade pela NDTV Record. Segundo a apuração, o equipamento iniciou uma sessão às 1h47 e permaneceu ativo até 2h58. Na sequência, houve um novo registro entre 2h58 e 3h01.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar 1 de 7

A atividade chamou a atenção porque ocorreu mais de 12 horas depois do último registro de localização da aeronave, feito às 12h29 de segunda-feira (21).

Os novos dados, porém, ainda precisam ser analisados pelas equipes responsáveis pelas buscas. O registro de atividade do aparelho, por si só, não confirma a localização do helicóptero nem permite afirmar que a aeronave tenha se movimentado durante a madrugada.

Buscas pelo helicóptero são reforçadas

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) ampliaram a operação a partir das 6h desta terça-feira (22). Bombeiros de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim foram mobilizados para reforçar os trabalhos.

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido 1 de 7

A operação passou a contar com mais de 20 bombeiros militares e comunitários, sete viaturas de resgate, dois drones e dois binômios de cães de busca.

A procura ocorre principalmente na região de Urubici e em áreas próximas a São Joaquim, destino previsto para o voo. O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense.

Durante a noite e a madrugada, as equipes também fizeram o cruzamento de sinais de celulares para delimitar uma área de busca. O perímetro parte de um ponto de localização registrado na região de Vacas Gordas, em Urubici, e se estende por aproximadamente 30 quilômetros na direção do Morro Agudo.

Até o momento, nenhum vestígio da aeronave havia sido encontrado.

Quem estava no helicóptero?

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, que ainda não teve a identidade divulgada.

O helicóptero é um Bell 430, que havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim. A aeronave desapareceu durante o trajeto pela Serra catarinense.