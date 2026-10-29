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Apartamento de Lady Gaga vai a leilão por R$ 38 milhões; imóvel de luxo no coração de Nova York tem dois andares e condomínio de R$ 23 mil

Cobertura tem vista para a própria Manhattan e para o Rio Hudson, onde foram jogadas as cinzas do ator Paulo Gustavo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:26

Apartamento tem vista para rio e dois andares
Apartamento tem vista para rio e dois andares Crédito: Divulgação e Instagram

O icônico apartamento de Lady Gaga no coração de Nova York, o Central Park, foi a leilão por R$ 38 milhões.

Antes de se tornar o edifício residencial, o “Hit Factory” era usado pela cantora como estúdio de gravação até 2005.

Apartamento de Lady Gaga vai a leilão em Nova York

Imóvel fica no coração de Nova York por Divulgação
Imóvel fica no coração de Nova York por Divulgação
Imóvel fica no coração de Nova York por Divulgação
Imóvel fica no coração de Nova York por Divulgação
Imóvel fica no coração de Nova York por Divulgação
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Imóvel fica no coração de Nova York por Divulgação

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A cobertura tem vista para a própria Manhattan e para o Rio Hudson, onde foram jogadas as cinzas do ator Paulo Gustavo.

Ao todo, são 344 m² com quatro quartos e três banheiros. No terraço, são 102 m². O duplex tem ainda cozinha equipada e escritório, além de vaga de estacionamento exclusiva e uma sala com pé-direito de impressionantes 3,6 metros, detalhou o jornal O Globo.

No condomínio existem 27 apartamentos e espaços coletivos como academia. O condomínio custa mensalmente US$ 4.388 dólares, aproximadamente R$ 23.340 na cotação atual. Já os impostos estão na casa dos US$ 5.854, equivalente a R$ 31.143.

Tags:

Lady Gaga Apartamento

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