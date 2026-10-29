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Apartamento de Lady Gaga vai a leilão por R$ 38 milhões; imóvel de luxo no coração de Nova York tem dois andares e condomínio de R$ 23 mil

Cobertura tem vista para a própria Manhattan e para o Rio Hudson, onde foram jogadas as cinzas do ator Paulo Gustavo

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:26

Apartamento tem vista para rio e dois andares Crédito: Divulgação e Instagram

O icônico apartamento de Lady Gaga no coração de Nova York, o Central Park, foi a leilão por R$ 38 milhões.

Antes de se tornar o edifício residencial, o “Hit Factory” era usado pela cantora como estúdio de gravação até 2005.

Apartamento de Lady Gaga vai a leilão em Nova York 1 de 5

A cobertura tem vista para a própria Manhattan e para o Rio Hudson, onde foram jogadas as cinzas do ator Paulo Gustavo.

Ao todo, são 344 m² com quatro quartos e três banheiros. No terraço, são 102 m². O duplex tem ainda cozinha equipada e escritório, além de vaga de estacionamento exclusiva e uma sala com pé-direito de impressionantes 3,6 metros, detalhou o jornal O Globo.