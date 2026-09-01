CULTURA POP

Apenas 40 fãs poderão participar de festa de Beyoncé em Salvador; saiba como concorrer

Evento terá seleção de fãs por meio de respostas criativas

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:35

Só 40 fãs poderão participar da celebração de Beyoncé em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

Salvador vai voltar a celebrar Beyoncé. Duas décadas após o lançamento de B’Day, a cantora será homenageada em uma festa exclusiva na capital baiana, marcada para 8 de setembro. Apenas 40 fãs serão escolhidos para participar da experiência, que acontecerá das 20h à meia-noite.

Para tentar garantir uma vaga, os admiradores precisam preencher um formulário disponibilizado pela Sony Music e responder a uma pergunta sobre o que estariam dispostos a fazer para participar da audição especial do álbum comemorativo.

A seleção será feita a partir das respostas consideradas mais criativas. Cada escolhido poderá levar um acompanhante para o evento, que terá o local mantido em sigilo pela organização.

Beyoncé 1 de 17

Os fãs selecionados receberão a confirmação por meio do e-mail informado no cadastro. O contato começa a ser feito a partir de quarta-feira (2), e os convidados terão até as 16h de quinta-feira (3) para confirmar presença.

No dia da festa, o transporte até o espaço será realizado por meio de um transfer com saída do Salvador Shopping. A organização ainda não revelou o nome da casa de eventos onde a celebração será realizada.