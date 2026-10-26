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Apontada como affair de Tom Brady, Candice Swanepoel é colega de Gisele e tem filhos brasileiros

Ex-astro do futebol americano e modelo sul-africana estariam juntos há alguns meses

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:50

Candice Swanepoel é apontada como namorada de Tom Brady Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady, de 49 anos, e a modelo sul-africana Candice Swanepoel, de 38, estão vivendo um relacionamento discreto. A informação foi revelada pela revista Us Weekly e confirmada pela People. Os dois estariam saindo há alguns meses, aproveitando a rotina na cidade de Miami, nos Estados Unidos, onde ambos moram atualmente.

A modelo Candice Swanepoel

A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
Candice Swanepoel é apontada como namorada de Tom Brady por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram
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A modelo Candice Swanepoel por Reprodução/Instagram

Fontes próximas ao casal afirmam que o romance segue discreto para evitar a exposição na imprensa e a presença de paparazzi. Candice estaria contando a novidade apenas para amigos muito íntimos, e os dois ainda evitam aparições públicas juntos. Até agora, as assessorias de imprensa dos dois famosos não se manifestaram sobre o assunto.

Famosa nas passarelas do mundo todo, Candice Swanepoel ganhou fama internacional como Angel, o posto ocupado pelas principais modelos de destaque da marca norte-americana de lingerie Victoria's Secret. Além de desfiles e campanhas de grifes famosas, a modelo mantém uma relação próxima com o Brasil.

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Ela foi casada durante 14 anos com o modelo capixaba Hermann Nicoli, relação que terminou em 2018. Da união com o brasileiro, nasceram dois filhos: Anacan, de 10 anos, e Ariel, de 7. Por conta da união, a modelo fala português fluentemente e visita o país com frequência.

Gisele Bündchen, Tom Brady e Lua

Gisele Bündchen com a cachorra Lua por Reprodução
Gisele Bündchen, Tom Brady, Benjamin, Jack e Vivian por Reprodução
Os filhos de Tom Brady e Gisele Bündchen com a cachorra Lua por Reprodução
Tom Brady com a cachorra Lua, falecida em 2023 por Reprodução
Gisele Bündchen e Tom Brady por Reprodução
Gisele Bündchen e Tom Brady por Reprodução
Gisele Bündchen, Tom Brady, Benjamin, Jack e Vivian por Reprodução
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Gisele Bündchen com a cachorra Lua por Reprodução

O envolvimento de Brady com Candice chama a atenção pela conexão profissional com o passado do ex-atleta. A modelo já dividiu passarelas com Gisele Bündchen, ex-mulher de Brady. O ex-jogador da NFL e a modelo brasileira foram casados por 13 anos, de 2009 a 2022, e tiveram dois filhos juntos: Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13. O ex-atleta também é pai de John, de 19 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Desde o divórcio da brasileira, Tom Brady foi apontado pela imprensa internacional como affair de outros nomes conhecidos, incluindo a modelo russa Irina Shayk e a influenciadora Alix Earle. Em declarações anteriores à revista People, o astro mencionou que foca a maior parte da rotina na educação dos filhos e em projetos profissionais.

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Tags:

tom Brady Candice Swanepoel

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