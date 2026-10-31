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Apontado como affair de Paolla Oliveira, surfista revela onde conheceu a atriz

João Chianca falou sobre a aproximação com a artista durante uma live e reagiu às especulações sobre um possível namoro

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 17:10

Vida amorosa de Paolla Oliveira voltou a despertar a curiosidade dos fãs Crédito: Reprodução | Instagram

A vida amorosa de Paolla Oliveira voltou a despertar a curiosidade dos fãs após o surfista João Chianca, conhecido como Chumbinho, comentar os rumores de um possível romance com a atriz. Aos 26 anos, o atleta falou sobre a aproximação durante uma transmissão ao vivo no TikTok e revelou como aconteceu o primeiro encontro com a artista, de 44.

Durante a live, João respondeu a perguntas de seguidores interessados em saber mais sobre sua relação com Paolla. O surfista contou que os dois se conheceram casualmente, em um encontro na praia.

Paolla Oliveira 1 de 13

"Cara, a gente só se conheceu. A gente se conheceu na praia, água de coco…", declarou o atleta, sem revelar quando aconteceu o encontro ou dar detalhes sobre como passaram a manter contato.

Em outro momento da transmissão, Chumbinho foi questionado diretamente sobre um possível namoro com a atriz. Ele preferiu desconversar e reagiu com bom humor às especulações. O surfista também comentou que pretende contar a Paolla sobre o carinho que ela recebe dos admiradores durante suas transmissões.

Os rumores sobre um possível envolvimento ganharam força nas últimas semanas, principalmente após interações públicas entre os dois nas redes sociais. Um comentário de Michele Cabral de Azeredo, mãe do atleta, também chamou a atenção dos internautas. Na ocasião, ela elogiou Paolla e afirmou que havia apresentado a atriz ao filho.

Outro episódio que alimentou as especulações foi a presença dos pais de João na coroação de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, realizada em 17 de outubro, no Rio de Janeiro. O surfista não participou da cerimônia porque estava se preparando para uma competição em Portugal.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, pessoas próximas aos dois afirmam que eles estão se conhecendo melhor. A atriz, por sua vez, estaria interessada em conduzir a aproximação com tranquilidade, sem assumir publicamente um compromisso neste momento.