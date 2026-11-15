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Apontado como affair de Virginia, César Ramos é acusado de traição por modelo

Modelo Tati Siebert afirma que mantinha relacionamento com piloto havia três meses e descobriu pela imprensa o possível beijo dele com a influenciadora; automobilista não se pronunciou

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 16:04

Virginia Fonseca é apontada como affair de piloto da Stock Car César Ramos
Virginia Fonseca é apontada como affair de piloto da Stock Car César Ramos Crédito: Reprodução

A repercussão do suposto envolvimento entre Virginia Fonseca e César Ramos ganhou um novo capítulo. A modelo Tati Siebert afirmou que mantinha um relacionamento com o piloto de Stock Car havia cerca de três meses e foi surpreendida ao descobrir, pela imprensa, a notícia de que ele teria beijado a influenciadora durante uma festa em São Paulo.

Em entrevista ao portal LeoDias, Tati contou que os dois estavam próximos e tinham planos de passar alguns dias juntos depois do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Segundo ela, César costumava apresentá-la como namorada em encontros com amigos, que já conheciam a relação.

O último encontro do casal teria acontecido dois dias antes da festa em que o piloto foi apontado como affair de Virginia. Abalada com a notícia, a modelo disse que decidiu interromper o contato sem procurar explicações.

“Eu fiquei muito arrasada (…), bem chocada. Quando eu vi as matérias eu nem quis questionar nada, eu só bloqueei ele no meu WhatsApp e deixei de segui-lo no Insta. Ele nem sequer veio… Enfim, não falou nada. Sexta de manhã a gente estava junto ainda”, declarou.

O piloto César Ramos, da Stock Car

O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car, foi apontado como affair de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
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O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram

Tati também relatou que César havia pedido para que ela deixasse a agenda livre durante a semana da Fórmula 1. A modelo mora em Porto Alegre, enquanto o piloto reside em São Paulo, e os dois planejavam aproveitar o período para ficar juntos.

Segundo ela, porém, o automobilista deixou de responder às mensagens pouco antes da festa.

“Ele tinha me falado que ele viria para a Fórmula 1, que ele iria trabalhar na Fórmula 1, e que era pra eu ficar com a agenda livre da semana, porque fazia tempo que a gente não se via. Ele falou que ia ficar uma semana pra gente ficar esse semaninha se vendo, juntos; e depois [na sexta antes da corrida] ele sumiu e não falou mais nada”, contou.

A modelo afirmou que começou a conversar com César em setembro do ano passado, mas que o relacionamento se tornou mais próximo nos últimos três meses.

O suposto beijo entre Virginia e César teria acontecido durante uma festa após o GP de São Paulo, no dia 8 de novembro. Desde então, a aproximação dos dois passou a ser assunto nas redes sociais.

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