Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:19
Chegou ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette após cerca de 20 anos juntos. O chef e a psicóloga anunciaram a separação em uma publicação conjunta nas redes sociais, na última segunda-feira (31), e fizeram questão de deixar claro que o término não foi marcado por uma crise ou ressentimento.
No texto, Clarisse relembrou a trajetória construída ao lado do chef e destacou a família e as experiências que compartilharam ao longo dos anos.
O chef Claude Troisgros e a psicóloga Clarisse Sette
"São 20 anos, 4 filhos, 4 netos, foram 4 cachorros. Como dizer que não deu certo? São dezenas de amigos, milhares de dias e horas, centenas de lugares. Dentro e fora. Como dizer que não deu certo?", escreveu a psicóloga.
Clarisse também afirmou que a relação trouxe transformações positivas para os dois e que o vínculo entre eles continuará, mas em um novo formato. "Realizamos muita coisa boa pra nós e para outros. Nos tornamos pessoas melhores juntos. Agora vamos nos tornar melhores amigos. Como dizer que não deu certo?", declarou.
Na publicação, a psicóloga ainda afirmou que os dois permanecem comprometidos em preservar o carinho construído durante a relação. "Seguimos leais ao desejo de cuidar do nosso amor. Nesse momento, em outro formato. Pra sempre juntos", escreveu.
O casal também explicou que decidiu fechar os comentários da publicação devido à quantidade de mensagens que provavelmente receberia. "Sabemos do carinho de vocês mas, infelizmente, não vamos dar conta de responder a todos, por isso fecharemos os comentários. Aos poucos vamos chegando… Mas não se preocupem conosco: tá tudo bem", afirmou Clarisse.
Como Claude Troisgros e Clarisse Sette se conheceram?
Claude e Clarisse se conheceram nos bastidores do canal pago GNT. Na época, o chef trabalhava como apresentador, enquanto a psicóloga atuava como gerente da emissora. Os dois começaram a namorar e oficializaram a união em 2009.