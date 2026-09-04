Após 21 anos fora da Globo, Nina de Pádua faz participação especial em 'Quem Ama Cuida'

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Kamila Macedo
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:24
Após um afastamento de 21 anos das novelas da TV Globo, a atriz Nina de Pádua foi convidada para fazer uma participação especial no folhetim das nove, “Quem Ama Cuida”. Ela dará vida a uma juíza durante o julgamento do personagem Ademir, interpretado pelo ator Dan Stulbach, acusado de assédio sexual.
A previsão é que a participação de Nina na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto vá ao ar no dia 14 de setembro.
Elenco de Quem Ama Cuida
Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz contou que recebeu o convite no início desta semana e que está animada para o trabalho. Ela também revelou um fato curioso por trás da personagem: “Eu, quando era criança, pequenininha, tinha uma série que eu não me lembro o nome, que eram uns advogados, o pai era juiz e os filhos advogados. E eu dizia, naquela época, que eu queria ser juíza. Então é Deus aqui confirmando, né, o que eu vaticinei lá atrás”.
A artista acrescentou sobre o carinho pela produção, que já acompanhava como telespectadora. “Eu sou uma fã incondicional da novela, eu vejo todo dia. Eu fiquei com ódio de futebol porque diminuiu o capítulo. E domingo é uma tristeza porque não tem. Eu tô aqui radiante de poder estar fazendo essa participação em um papel bem bacana, uma coisa bem significativa. Eu tô muito honrada”, disse.
O último trabalho de Nina em novelas da emissora foi em 2005, em “Alma Gêmea”, obra também assinada por Walcyr Carrasco. Nesse intervalo, ela não pausou a carreira artística e atuou em produções da TV Record, como “Chamas da Vida” (2008), “Balacobaco” (2012) e “Os Dez Mandamentos” (2016).