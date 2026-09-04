TELEVISÃO

Após 21 anos fora da Globo, Nina de Pádua faz participação especial em 'Quem Ama Cuida'

Atriz interpretará uma juíza no julgamento do personagem de Dan Stulbach na novela das nove

Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:24

Nina de Pádua interpretou Eliete em "Alma Gêmea" Crédito: Reprodução/Globo

Após um afastamento de 21 anos das novelas da TV Globo, a atriz Nina de Pádua foi convidada para fazer uma participação especial no folhetim das nove, “Quem Ama Cuida”. Ela dará vida a uma juíza durante o julgamento do personagem Ademir, interpretado pelo ator Dan Stulbach, acusado de assédio sexual.

A previsão é que a participação de Nina na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto vá ao ar no dia 14 de setembro.

Elenco de Quem Ama Cuida 1 de 12

Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz contou que recebeu o convite no início desta semana e que está animada para o trabalho. Ela também revelou um fato curioso por trás da personagem: “Eu, quando era criança, pequenininha, tinha uma série que eu não me lembro o nome, que eram uns advogados, o pai era juiz e os filhos advogados. E eu dizia, naquela época, que eu queria ser juíza. Então é Deus aqui confirmando, né, o que eu vaticinei lá atrás”.

A artista acrescentou sobre o carinho pela produção, que já acompanhava como telespectadora. “Eu sou uma fã incondicional da novela, eu vejo todo dia. Eu fiquei com ódio de futebol porque diminuiu o capítulo. E domingo é uma tristeza porque não tem. Eu tô aqui radiante de poder estar fazendo essa participação em um papel bem bacana, uma coisa bem significativa. Eu tô muito honrada”, disse.