FAMOSOS

Após 21 dias internado, escritor best-seller Vitor Martins revela ter passado por cirurgia de emergência: 'Quase morri'

Autor de “Quinze Dias” enfrentou complicações graves por conta de apendicite e explicou seu sumiço das redes sociais

Kamila Macedo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:40

Autor Vitor Martins passou por cirurgia e ficou 21 dias internado Crédito: Reprodução/Instagram

O escritor Vitor Martins revelou nesta segunda-feira (17) que precisou passar por uma cirurgia de emergência e ficou 21 dias internado no hospital após ser diagnosticado com um quadro de apendicite. Devido à gravidade do problema de saúde, o autor de “Quinze Dias” precisou se afastar da internet, o que havia gerado preocupação e sido notado por seus seguidores.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou a ausência aos leitores. “Muita coisa aconteceu nos últimos tempos. É engraçado quando tanta coisa maluca acontece num ano que, teoricamente, era para ser o ano da minha vida. E segue sendo”, disse.

De acordo com Vitor, o diagnóstico exigiu uma intervenção cirúrgica de urgência e cuidados intensivos.

“Tive que passar por uma cirurgia muito apressada de apendicite. Fiquei 21 dias internado, fui intubado, extubado, intubado de novo e quase morri. Mas eu não morri, essa é a notícia boa. Continuo por aqui, vivíssimo”, detalhou o autor.

Vitor Martins 1 de 6

Martins contou que recebeu alta hospitalar e já está há três dias se recuperando em casa. Segundo ele, apesar de ainda se sentir debilitado fisicamente, o sentimento é de felicidade por ter superado o momento delicado.

“Sou muito grato pela comunidade que a gente construiu, de pessoas apaixonadas pelas histórias que escrevo. Queria dizer que está tudo bem e que cada dia que passa as coisas vão ficar um pouquinho melhores”, finalizou.

O autor ressaltou que ainda não tem previsão de quando voltará a marcar presença constante na internet ou a participar de eventos presenciais, mas reforçou o agradecimento pelo apoio do público.

Estreia de "Quinze Dias" no streaming

As complicações de saúde ocorrem em um momento marcante de sua trajetória profissional. Em junho, lançou nos cinemas a adaptação do romance “Quinze Dias”, sua obra de estreia lançada em 2017. Na versão cinematográfica, os leitores acompanharam os personagens interpretados por Miguel Lallo e Diego Lira, produção que agora chega ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira (19).

Lançado originalmente pela Editora Alt, “Quinze Dias” se tornou um dos maiores fenômenos da literatura jovem nacional, acumulando edições internacionais em países como Estados Unidos, Reino Unido, Polônia e Rússia.

Pela mesma editora, Vitor Martins também publicou obras como “Um Milhão de Finais Felizes” (2018) e “Se a Casa 8 Falasse” (2021) — este último finalista do Prêmio Jabuti 2022 na categoria Romance de Entretenimento. Nos últimos dois anos, lançou os títulos “Mais ou Menos 9 Horas” e “Os 3 Desejos de Eugênio”.