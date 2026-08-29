CASAMENTO

Após 26 anos, famoso cantor sertanejo termina relacionamento, e ex expõe término por telefone: 'Precisava de um tempo'

A declaração foi feita por Anna Carolina, que era casada com Giovani, da dupla Gian & Giovani, nos Stories do Instagram,

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 15:58

Após 26 anos, famoso cantor sertanejo termina relacionamento por telefone Crédito: Reprodução

Anna Carolina Morais se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento de 26 anos com Giovani, da dupla Gian & Giovani, e revelou detalhes de como teria sido comunicada sobre a separação. Segundo a influenciadora e empresária, o cantor pediu um tempo por telefone, sem que os dois tivessem uma conversa presencial sobre o término.

A declaração foi feita por Anna Carolina nos Stories do Instagram neste sábado (29), um dia após a confirmação de que Giovani está em processo de divórcio. “Não tivemos uma conversa de frente sobre isto. Ele disse por telefone que precisava de um tempo e agora está claro pra mim, o ‘tempo’ na nossa casa de campo, ele foi viver o que queria viver”, escreveu.

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A influenciadora também afirmou que, durante o período em que Giovani teria se afastado, ele teria levado uma mulher para a casa de campo do casal e sido visto acompanhado em estabelecimentos próximos à propriedade.

“Ele levou para nossa casa de campo uma mulher e passou a ser visto em bares de estrada em volta do sítio”, relatou Anna Carolina.

Segundo ela, a separação teria acontecido de forma repentina. A influenciadora afirmou que o cantor saiu de casa para cumprir um compromisso profissional dizendo que a amava e não retornou.

“Ele saiu de casa para show falando ‘te amo’ e não voltou… e está tudo bem. Eu sou uma mulher muito forte e será meu único pronunciamento sobre o assunto”, declarou.

Os relatos sobre a suposta presença de outra mulher foram feitos pela própria Anna Carolina e não foram confirmados publicamente por Giovani ou por sua assessoria.

Giovani está em processo de divórcio

A separação de Giovani, de 56 anos, e Anna Carolina, de 43, foi confirmada na sexta-feira (28). A informação havia sido divulgada pelo jornalista Leo Dias após o cantor ser visto acompanhado de outra mulher em um restaurante na quinta-feira (27).

Os dois também deixaram de se seguir nas redes sociais. Anna Carolina, no entanto, ainda mantém registros do relacionamento em seu perfil.

Em comunicado, a assessoria de Giovani confirmou que o cantor está em processo de divórcio, mas afirmou que ele não pretende comentar questões relacionadas à vida pessoal e familiar.

“Giovani encontra-se em processo de divórcio e, por se tratar de uma questão de natureza privada, opta por preservar sua intimidade e não tecer comentários ou esclarecimentos sobre o assunto”, informou a equipe.

A assessoria também pediu que a privacidade das pessoas envolvidas seja respeitada e destacou que o cantor continua cumprindo seus compromissos profissionais e a agenda de shows da dupla Gian & Giovani.

Giovani e Anna Carolina estavam juntos desde 2000

Giovani e Anna Carolina começaram a se relacionar em 2000, depois de se conhecerem nos bastidores de um show de Gian & Giovani. Na época, ela era fã da dupla sertaneja.

O namoro durou cerca de dez anos até que os dois oficializaram a união em uma cerimônia realizada em São Paulo, que reuniu aproximadamente 300 convidados.