HISTÓRIA DE AMOR

Após 28 anos juntos, homem com câncer, em cuidados paliativos, realiza sonho de casamento dentro de hospital, e cerimônia emociona familiares e equipe médica

Internado sob cuidados paliativos, Deoclides oficializou a união com a companheira após mobilização de profissionais e voluntários que organizaram a celebração em apenas dois dias



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 16:58

Após 28 anos de companheirismo, Deoclides e Olene realizaram o sonho de oficializar a união durante uma cerimônia no Hospital de Câncer de Mato Grosso Crédito: Bruno Sampaio Ricci – Reprodução

Durante 28 anos, Deoclides Marques de Arruda e Olene Martinha de Souza construíram uma vida que já tinha quase tudo de um casamento: uma filha, uma casa, lembranças e décadas de companheirismo. Faltava realizar um desejo que os dois ainda guardavam desde a juventude, quando trocaram alianças pela primeira vez: oficializar a união no civil.

O plano era realizar a cerimônia em Poconé, no interior de Mato Grosso, onde o casal mora. Mas o avanço de um câncer no estômago mudou os preparativos. Aos 56 anos, Deoclides precisou ser internado no Hospital de Câncer de Mato Grosso, em Cuiabá, e passou a receber cuidados paliativos, depois que os médicos constataram que a doença não tinha mais possibilidade de tratamento com intenção de cura.

Foi dentro do hospital que o desejo ganhou forma. Ao saber que Deoclides ainda sonhava em se casar oficialmente com Olene, funcionários da unidade mobilizaram voluntários e empresas parceiras. Em apenas dois dias, conseguiram organizar uma cerimônia com vestido de noiva, terno, alianças e música. Na segunda-feira (26), os dois finalmente disseram sim diante de familiares, amigos e profissionais que ajudaram a transformar aquele momento em realidade. As imagens captadas pelo fotógrafo Bruno Sampaio Ricci viralizaram na web.

Casamento de paciente terminal 1 de 8

Amor, na saúde e na doença

A história começou muito longe dos corredores do hospital, na comunidade do Rodeio, zona rural de Poconé. Olene ainda era adolescente quando conheceu Deoclides. Ela tinha 13 anos e ele, 18. Segundo relato da agente de saúde, foi amor à primeira vista, mas o pai dela não autorizou o namoro naquele momento.

Deoclides esperou. Com o passar do tempo, o relacionamento começou e se transformou em uma história que atravessaria quase três décadas. Depois de seis anos de namoro, os dois celebraram o casamento religioso em 11 de julho de 1998.

Em 2000, nasceu Laís Vitória, filha do casal. Dois anos depois, a família passou a morar em Poconé, onde seguiu construindo sua rotina.

Entre as alegrias e dificuldades da vida a dois, o casamento civil continuou sendo um desejo compartilhado. A ausência do registro no cartório não impediu que formassem uma família, mas oficializar a união permanecia entre os planos.

Ao recordar a trajetória, Olene descreveu Deoclides como o homem com quem construiu sua família, compartilhou sonhos e enfrentou as dificuldades de tantos anos de convivência.

Quando os planos mudaram?

A primeira grande mudança veio em abril de 2023. Deoclides recebeu o diagnóstico de câncer no estômago e iniciou um tratamento que incluiu sessões de quimioterapia e uma cirurgia.

Durante os anos seguintes, a doença passou a fazer parte da rotina da família. Apesar dos procedimentos realizados, o câncer retornou em 2026 e atingiu o peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal.

No caso de Deoclides, a avaliação médica indicou que já não havia possibilidade de tratamento com intenção de cura. Em 19 de outubro, ele iniciou os cuidados paliativos, voltados principalmente ao alívio dos sintomas, ao conforto e à qualidade de vida.

A internação trouxe uma nova preocupação para Olene. Além de acompanhar o estado de saúde do companheiro, ela precisou lidar com a possibilidade de não conseguir realizar a cerimônia planejada para Poconé.

O que parecia ser mais um sonho adiado, porém, ganhou um caminho inesperado.

Dois dias para o sim

Quando a direção do Hospital de Câncer de Mato Grosso soube do desejo de Deoclides, diferentes equipes passaram a trabalhar para viabilizar o casamento. Profissionais da enfermagem, da psicologia, do serviço social e de outros setores participaram da mobilização.

Fora do hospital, fornecedores e voluntários também decidiram contribuir. Cada um ofereceu parte do que seria necessário para a cerimônia, desde as roupas dos noivos até a música e o registro fotográfico.

Entre os voluntários estava o fotógrafo Bruno Sampaio Ricci. Acostumado a registrar eventos sociais, ele aceitou o convite para fotografar um casamento que precisaria acontecer em condições muito diferentes das habituais.

O ambiente hospitalar foi adaptado para receber os convidados e permitir a participação de Deoclides. Segundo o fotógrafo, a emoção tomou conta não apenas dos familiares, mas também de funcionários e fornecedores que acompanharam a celebração.

O casamento reuniu pessoas que, até poucos dias antes, sequer imaginavam fazer parte daquela história. A mobilização deu aos noivos a oportunidade de concretizar um desejo antigo sem precisar esperar pela alta hospitalar.

Para a diretora administrativa da unidade, Renata Oliveira, a experiência também demonstrou a importância de olhar para as necessidades pessoais dos pacientes, além dos cuidados médicos.

Mais que um tratamento

Em situações de doença avançada, os cuidados paliativos buscam preservar o bem-estar e aliviar o sofrimento físico e emocional. O acompanhamento também considera as necessidades da família e os desejos de quem enfrenta a enfermidade.

No caso de Deoclides, esse acolhimento ganhou uma dimensão particular. O hospital não poderia mudar o diagnóstico, mas conseguiu oferecer condições para que ele realizasse algo que ainda desejava viver ao lado da companheira.

A celebração incluiu também a renovação dos votos religiosos e a bênção das alianças, retomando o compromisso assumido pelo casal em 1998.

Um sonho realizado

Para Olene, o casamento representou mais do que a conclusão de uma formalidade. Depois de tantos anos juntos, a cerimônia reuniu a família em torno de uma história que começou na adolescência e resistiu às dificuldades trazidas pela doença.

A agente de saúde agradeceu aos profissionais e parceiros que tornaram a celebração possível. O sentimento, segundo ela, era de gratidão por conseguir concretizar o desejo compartilhado com o marido.

O diagnóstico de Deoclides não mudou depois da cerimônia. Ele continua enfrentando uma doença grave, sob cuidados paliativos, e a família permanece diante das incertezas sobre seu estado de saúde.

Mas, naquela segunda-feira, houve espaço para uma conquista que não dependia de exames ou tratamentos. Depois de 28 anos construindo uma vida juntos, Deoclides e Olene puderam acrescentar um novo capítulo à própria história.