Após 4 anos afastada da Globo, atriz é confirmada em nova novela das 19h

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:27
Alessandra Negrini está de volta às novelas da Globo. Depois de quatro anos sem atuar em uma produção do gênero na emissora, a atriz foi escalada para integrar o elenco da próxima novela das 19h da emissora, que tem o título provisório de 'Elas que lutem'. A informação foi divulgada pelo jornal Extra.
A trama será ambientada em São Paulo e tem estreia prevista para março de 2027. Ainda sem título definitivo, a produção de Daniel Ortiz deve substituir 'Por você'. Negrini está entre os nomes centrais da história, mas mais detalhes sobre a personagem da atriz ainda não foram divulgados.
Alessandra Negrini
Aos 56 anos, a artista paulistana retorna às novelas da Globo depois de sua participação em 'Travessia', exibida no horário das 21h em 2022.