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Após 4 anos afastada da Globo, atriz é confirmada em nova novela das 19h

Alessandra Negrini será uma das protagonistas da próxima trama de Daniel Ortiz, prevista para estrear em 2027

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:27

Alessandra Negrini
Alessandra Negrini Crédito: Reprodução/Instagram @rafaleforte

Alessandra Negrini está de volta às novelas da Globo. Depois de quatro anos sem atuar em uma produção do gênero na emissora, a atriz foi escalada para integrar o elenco da próxima novela das 19h da emissora, que tem o título provisório de 'Elas que lutem'. A informação foi divulgada pelo jornal Extra.

A trama será ambientada em São Paulo e tem estreia prevista para março de 2027. Ainda sem título definitivo, a produção de Daniel Ortiz deve substituir 'Por você'. Negrini está entre os nomes centrais da história, mas mais detalhes sobre a personagem da atriz ainda não foram divulgados.

Alessandra Negrini

Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram @franciodeholanda
Alessandra Negrini com Rodrigo Lombardi em "Travessia" por TV Globo/Divulgação
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini e Antonio Fagundes em "Engraçadinha", estreia da atriz na Globo por Carlos Ivan/Reprodução
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram @lali_moss
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram @lali_moss
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram @lali_moss
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram @isadoratricerri
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram @isadoratricerri
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
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Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
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Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram

Aos 56 anos, a artista paulistana retorna às novelas da Globo depois de sua participação em 'Travessia', exibida no horário das 21h em 2022.

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