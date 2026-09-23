RETORNO

Após 4 anos afastada da Globo, atriz é confirmada em nova novela das 19h

Alessandra Negrini será uma das protagonistas da próxima trama de Daniel Ortiz, prevista para estrear em 2027

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:27

Alessandra Negrini Crédito: Reprodução/Instagram @rafaleforte

Alessandra Negrini está de volta às novelas da Globo. Depois de quatro anos sem atuar em uma produção do gênero na emissora, a atriz foi escalada para integrar o elenco da próxima novela das 19h da emissora, que tem o título provisório de 'Elas que lutem'. A informação foi divulgada pelo jornal Extra.

A trama será ambientada em São Paulo e tem estreia prevista para março de 2027. Ainda sem título definitivo, a produção de Daniel Ortiz deve substituir 'Por você'. Negrini está entre os nomes centrais da história, mas mais detalhes sobre a personagem da atriz ainda não foram divulgados.

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