SAÚDE

Após 50 dias internado para tratar leucemia, cantor Eduardo recebe alta hospitalar em Goiânia

Artista deixou o Hospital das Clínicas na capital e continuará o tratamento contra o câncer em casa, na cidade de Orizona

Kamila Macedo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 23:28

Eduardo, da dupla com Derick, recebe alta hospitalar após passar 50 dias internado em Hospi Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Eduardo, da dupla com Derick, recebeu alta após passar 50 dias internado no Hospital das Clínicas, em Goiânia, para tratar um quadro de Leucemia Promielocítica Aguda (LPA). A saída do hospital foi comemorada nas redes sociais com um vídeo publicado nesta terça-feira (22).

Segundo o G1, Alcemir da Luz Carlos Filho, nome de batismo do artista, já está em casa, no município de Orizona, onde dará início à fase de reabilitação. Embora tenha retornado para casa, Eduardo continuará o tratamento com acompanhamento ambulatorial contínuo no Hospital das Clínicas.

Eduardo é cantor sertanejo e faz dupla com Derick 1 de 8

O diagnóstico de Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) ocorreu aos 38 anos. A investigação médica começou após o artista apresentar sintomas como fraqueza intensa, hematomas pelo corpo e sangramento na gengiva, além de registrar uma queda acentuada no número de plaquetas em exames laboratoriais.

Inicialmente, Eduardo deu entrada em uma unidade de saúde de Orizona em 3 de agosto. Segundo a esposa do cantor, Daniele Mesquita e Castro, os primeiros sinais da enfermidade começaram cerca de duas semanas antes da internação, mas foram ignorados. Como concilia a carreira musical com o trabalho em montagem de estruturas para eventos, o músico acreditava que os hematomas eram resultado de pancadas na rotina de trabalho.

Devido à gravidade do quadro e à necessidade urgente de transfusão de sangue, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas de Goiânia, onde foi internado e deu início ao tratamento com quimioterapia. O diagnóstico de câncer foi confirmado pela assessoria do artista em 6 de agosto.

A situação do cantor mobilizou diversos nomes do meio sertanejo. A equipe da dupla e artistas como Murilo Huff usaram as redes sociais para divulgar a campanha e pedir a colaboração do público para a doação de sangue e plaquetas em apoio à recuperação de Eduardo.

Com o tratamento em andamento, a rotina de shows permanece suspensa por tempo indeterminado. A dupla Derick & Eduardo, que mantém o projeto "Daquele Jeitão", completa 20 anos de estrada no próximo ano, em 2027.

Nas redes sociais, Daniele celebrou a melhora no estado de saúde do marido: "Ele é um guerreiro, um milagre. Deus é perfeito!". Ela também destacou que, mesmo com a alta hospitalar, o acompanhamento clínico terá continuidade. "Estamos de alta, não sei nem explicar o que estamos sentindo, continuem orando por nós, porque a luta ainda não acabou, ainda terá quimioterapia, terá repouso, continuem doando sangue e plaquetas, e gratidão por todos que até aqui nos acompanharam", escreveu.