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Após 51 anos de serviço, USS Enterprise inicia sua última viagem: primeiro porta-aviões nuclear do mundo dá adeus às operações militares e será desmontado

Após 51 anos de serviço, o histórico USS Enterprise deixou a Virgínia e seguirá para o Alabama, onde será desmontado até 2030

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:55

Após o encerramento de suas atividades militares, o USS Enterprise passa pela etapa final antes de seu desmantelamento
Após o encerramento de suas atividades militares, o USS Enterprise passa pela etapa final antes de seu desmantelamento Crédito: Foto: PH1 Michael D.P. Flynn, USN

Um dos navios mais importantes da história militar dos Estados Unidos está prestes a desaparecer dos mares. Depois de décadas de operações e participação em conflitos históricos, o USS Enterprise iniciou sua última viagem, desta vez sem retornar às atividades militares.

O antigo porta-aviões deixou o estaleiro Newport News Shipbuilding, na Virgínia, em 2 de novembro de 2026. Rebocado, o navio segue para Mobile, no Alabama, onde passará por um processo de desmantelamento.

USS Porta avião

Primeiro porta-aviões nuclear do mundo, o USS Enterprise participou de conflitos históricos, incluindo as guerras do Vietnã e do Iraque por Foto: HII/ Facebook
Conhecido como "Big E", o porta-aviões USS Enterprise deixou a Virgínia após mais de cinco décadas de serviço militar por Foto: HII/ Facebook
O USS Enterprise, primeiro porta-aviões nuclear do mundo, inicia sua última viagem rumo ao desmantelamento nos Estados Unidos por Foto: HII/ Facebook
Rebocado, o histórico USS Enterprise segue para Mobile, no Alabama, onde será desmontado por Foto: HII/ Facebook
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Primeiro porta-aviões nuclear do mundo, o USS Enterprise participou de conflitos históricos, incluindo as guerras do Vietnã e do Iraque por Foto: HII/ Facebook

Conhecido pelo apelido de "Big E", o USS Enterprise entrou para a história como o primeiro porta-aviões nuclear do mundo. Sua trajetória foi marcada por 51 anos de serviço operacional e participação em diferentes momentos da história contemporânea.

USS Enterprise foi o primeiro porta-aviões nuclear do mundo

Construído no estaleiro Newport News Shipbuilding, o USS Enterprise foi incorporado à Marinha dos Estados Unidos em 1961. O navio inaugurou uma nova fase da engenharia naval militar ao utilizar energia nuclear como sistema de propulsão.

Diferentemente dos porta-aviões convencionais, que dependem de combustíveis tradicionais para movimentar seus motores, o Enterprise utilizava reatores nucleares para produzir a energia necessária à navegação.

O projeto foi tão particular que o navio se tornou o único representante de sua classe. Ao longo da carreira, acumulou mais de um milhão de milhas náuticas navegadas com propulsão nuclear.

A embarcação também se destacou pelo tamanho e pela capacidade operacional, tornando-se um dos símbolos do poderio militar norte-americano durante a segunda metade do século 20.

Navio participou de guerras e operações históricas

Durante suas mais de cinco décadas de atividade, o USS Enterprise esteve presente em diferentes conflitos e operações militares.

O USS Enterprise entrou em serviço em 1961 e acumulou 51 anos de operações na Marinha dos Estados Unidos
O USS Enterprise entrou em serviço em 1961 e acumulou 51 anos de operações na Marinha dos Estados Unidos Crédito: Foto: HII/ Facebook

Sua trajetória atravessou momentos importantes da política internacional, especialmente durante o período de tensão entre Estados Unidos e União Soviética.

Entre os principais acontecimentos históricos relacionados à embarcação estão:

  • Guerra Fria: o porta-aviões integrou a estratégia militar norte-americana durante o período de rivalidade entre as duas superpotências.
  • Guerra do Vietnã: participou de operações militares durante o conflito no Sudeste Asiático.
  • Afeganistão: esteve envolvido nas campanhas militares iniciadas após os atentados de 11 de setembro de 2001.
  • Iraque: também participou de operações relacionadas aos conflitos no Oriente Médio.

A longa carreira fez do navio uma referência na história da aviação naval dos Estados Unidos.

Desmantelamento custará US$ 418,5 milhões

O destino final do antigo porta-aviões será a cidade de Mobile, no estado do Alabama. O trabalho ficará sob responsabilidade da NorthStar Maritime Dismantlement Services, em parceria com a Modern American Recycling and Radiological Services.

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O contrato firmado para a operação está avaliado em aproximadamente US$ 418,5 milhões. O valor contempla diferentes etapas, incluindo:

  • Desmontagem da estrutura do porta-aviões;
  • Separação e reciclagem dos materiais aproveitáveis;

A operação representa uma etapa importante na destinação de embarcações militares de grande porte, especialmente aquelas que utilizaram sistemas de propulsão nuclear.

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Embora o antigo porta-aviões esteja prestes a ser desmontado, o nome Enterprise continuará presente na frota norte-americana. A tradição será mantida pelo futuro USS Enterprise (CVN-80), embarcação da classe Gerald R. Ford. O novo navio será o nono da Marinha dos Estados Unidos a receber esse nome, mantendo uma tradição histórica associada à força naval do país.

Tags:

Estados Unidos História

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