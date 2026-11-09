Após 51 anos de serviço, USS Enterprise inicia sua última viagem: primeiro porta-aviões nuclear do mundo dá adeus às operações militares e será desmontado

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:55
Um dos navios mais importantes da história militar dos Estados Unidos está prestes a desaparecer dos mares. Depois de décadas de operações e participação em conflitos históricos, o USS Enterprise iniciou sua última viagem, desta vez sem retornar às atividades militares.
O antigo porta-aviões deixou o estaleiro Newport News Shipbuilding, na Virgínia, em 2 de novembro de 2026. Rebocado, o navio segue para Mobile, no Alabama, onde passará por um processo de desmantelamento.
USS Porta avião
Conhecido pelo apelido de "Big E", o USS Enterprise entrou para a história como o primeiro porta-aviões nuclear do mundo. Sua trajetória foi marcada por 51 anos de serviço operacional e participação em diferentes momentos da história contemporânea.
Construído no estaleiro Newport News Shipbuilding, o USS Enterprise foi incorporado à Marinha dos Estados Unidos em 1961. O navio inaugurou uma nova fase da engenharia naval militar ao utilizar energia nuclear como sistema de propulsão.
Diferentemente dos porta-aviões convencionais, que dependem de combustíveis tradicionais para movimentar seus motores, o Enterprise utilizava reatores nucleares para produzir a energia necessária à navegação.
O projeto foi tão particular que o navio se tornou o único representante de sua classe. Ao longo da carreira, acumulou mais de um milhão de milhas náuticas navegadas com propulsão nuclear.
A embarcação também se destacou pelo tamanho e pela capacidade operacional, tornando-se um dos símbolos do poderio militar norte-americano durante a segunda metade do século 20.
Durante suas mais de cinco décadas de atividade, o USS Enterprise esteve presente em diferentes conflitos e operações militares.
Sua trajetória atravessou momentos importantes da política internacional, especialmente durante o período de tensão entre Estados Unidos e União Soviética.
Entre os principais acontecimentos históricos relacionados à embarcação estão:
A longa carreira fez do navio uma referência na história da aviação naval dos Estados Unidos.
O destino final do antigo porta-aviões será a cidade de Mobile, no estado do Alabama. O trabalho ficará sob responsabilidade da NorthStar Maritime Dismantlement Services, em parceria com a Modern American Recycling and Radiological Services.
O contrato firmado para a operação está avaliado em aproximadamente US$ 418,5 milhões. O valor contempla diferentes etapas, incluindo:
A operação representa uma etapa importante na destinação de embarcações militares de grande porte, especialmente aquelas que utilizaram sistemas de propulsão nuclear.
Embora o antigo porta-aviões esteja prestes a ser desmontado, o nome Enterprise continuará presente na frota norte-americana. A tradição será mantida pelo futuro USS Enterprise (CVN-80), embarcação da classe Gerald R. Ford. O novo navio será o nono da Marinha dos Estados Unidos a receber esse nome, mantendo uma tradição histórica associada à força naval do país.