FINAL FELIZ

Após 7 anos tentando engravidar, casal entra na fila de adoção e, em apenas duas horas, é surpreendido com o bebê

Moradores de Mato Grosso do Sul, Marinalva Freitas e José Luiz aguardavam o momento havia anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:32

Marinalva e José Luiz adotaram dois filhos em MS Crédito: Reprodução/g1/Arquivo pessoal

Marinalva Freitas e o marido, José Luiz, viveram uma daquelas viradas de cinema em março de 2024. Só duas horas depois de receberem o aviso oficial de que estavam no sistema de adoção, o telefone tocou. Era a Justiça de Campo Grande (MS) avisando que tinha um bebê de seis meses prontinho para ganhar uma família.

Conheça a família do casal que adotou bebê 2 horas após entrar na fila 1 de 5

A rapidez pegou o casal de surpresa, já que eles estavam no 13º lugar da fila na cidade de Três Lagoas e no 250º no estado todo. Tudo aconteceu tão rápido porque eles tinham um perfil flexível, topando acolher crianças com suspeita de problemas de saúde tratáveis. Na época, o menino estava fazendo exames para checar um possível problema de audição, mas meses depois viram que estava tudo certo com ele.

A ligação da Justiça veio apenas duas horas depois do cadastro, mas o caminho até ali levou anos. Juntos há mais de dez anos, Marinalva e José Luiz tentaram engravidar por sete anos sem sucesso. A decisão de adotar veio em 2022 e deu início a uma maratona de reuniões de apoio, cursos, visitas e conversas com psicólogos.

"Falei para a minha amiga: ‘pode ir na frente que vou atender essa ligação. É sobre os meus filhos’. Eu nem sabia de quem era aquele número", lembra Marinalva sobre a hora exata em que o telefone tocou. Quando viram a foto do menino no fórum, foi amor à primeira vista. Poucos dias depois, José Neto já estava em casa sob os cuidados dos pais.

A experiência foi tão boa que, pouco tempo depois, eles decidiram aumentar a família de novo. No meio de 2025, o casal voltou ao processo de adoção, dessa vez querendo uma menina. Em menos de dois meses, mais uma surpresa acelerou os planos.

Em junho daquele mesmo ano, como outras famílias na fila só queriam adotar meninos, a pequena Glória surgiu na vida deles. Ela tinha acabado de nascer e foi entregue para adoção de forma legal. A bebê chegou aos braços de Marinalva e José Luiz com apenas 11 dias de vida, completando o sonho do casal.