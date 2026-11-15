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Após 'A Fazenda 18', Jônatas Faro revela que está em busca de emprego: 'Estou correndo atrás'

Aos 39 anos, ator quer retomar trabalhos na televisão e nos palcos após período longe das novelas; artista também comentou a relação com o filho Guy, de 15 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15:06

Jonatas Faro compartilha registro raro com namorado após assumir relação
Após deixar A Fazenda 18, Jônatas Faro revelou que está em busca de novos trabalhos Crédito: Reprodução

Depois de deixar A Fazenda 18, Jônatas Faro, de 39 anos, está em busca de novas oportunidades profissionais. Longe das novelas há sete anos, o ator revelou que ainda não fechou nenhum trabalho desde que saiu do reality show da Record, mas tem planos de retomar a carreira na televisão e, principalmente, no teatro musical.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Jônatas afirmou que está procurando projetos e demonstrou expectativa de voltar aos palcos. “Estou correndo atrás. Quero muito voltar a fazer teatro musical, que é meu foco, algo que faço desde pequenininho. Então ainda não fechei nada, mas estou na expectativa”, contou.

Ator Jônatas Faro

Jonatas Faro  por Reprodução
Jonatas Faro compartilha registro raro com namorado após assumir relação por Reprodução
Ator Jônatas Faro por Reprodução
Ator Jônatas Faro por Reprodução
Ator Jônatas Faro por REPRODUÇÃO/RECORDPLUS
Ator Jônatas Faro por João Miguel Júnior/TV Globo
Ator Jônatas Faro por Reprodução
Jônatas Faro por Antonio Chahestian/RECORD
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Jonatas Faro por Reprodução | Redes Sociais
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Jônatas Faro e Elisa Veeck formaram um par romântico em Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Dani Winits e Jonatas Faro por Reprodução
Jonatas Faro por Reprodução
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Jonatas Faro  por Reprodução

O afastamento da televisão brasileira, segundo o ator, foi uma escolha feita durante a pandemia de Covid-19. Na época, ele decidiu se mudar para o Canadá para estudar e renovar a própria trajetória profissional. A mudança aconteceu mesmo diante de uma oportunidade de trabalho na televisão.

“Na época tinha um convite para fazer um quadro com o Faustão, quando ele ainda estava na Globo, mas neguei. Eu falei: 'Preciso estudar, preciso renovar a mente, vou para fora do país'”, relembrou.

Últimos trabalhos na televisão

A última participação de Jônatas em uma novela foi em Jesus, da Record, exibida em 2019, quando interpretou Lucas, o Evangelista. Antes disso, esteve no elenco de Apocalipse, em 2017, seu último trabalho com papel fixo em uma novela.

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Na Globo, o ator ficou conhecido por produções como Chiquititas, Malhação, Um Anjo Caiu do Céu e Cheias de Charme.

Ator comenta relação com o filho

Na entrevista, Jônatas também falou sobre a relação com Guy, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits. O artista comentou a declaração da ex-companheira de que exerce a maternidade solo e afirmou respeitar a forma como ela conduz a criação do adolescente.

“Eu encaro com muito respeito, eu honro muito a Danielle na batalha dela. Eu sou filho de uma mãe que também me criou sem a presença constante do meu pai. E, de fato, ela cria o Guy. Ele mora com ela, sempre morou”, afirmou.

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