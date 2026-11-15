REALITY SHOW

Após 'A Fazenda 18', Jônatas Faro revela que está em busca de emprego: 'Estou correndo atrás'

Aos 39 anos, ator quer retomar trabalhos na televisão e nos palcos após período longe das novelas; artista também comentou a relação com o filho Guy, de 15 anos

Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15:06

Após deixar A Fazenda 18, Jônatas Faro revelou que está em busca de novos trabalhos Crédito: Reprodução

Depois de deixar A Fazenda 18, Jônatas Faro, de 39 anos, está em busca de novas oportunidades profissionais. Longe das novelas há sete anos, o ator revelou que ainda não fechou nenhum trabalho desde que saiu do reality show da Record, mas tem planos de retomar a carreira na televisão e, principalmente, no teatro musical.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Jônatas afirmou que está procurando projetos e demonstrou expectativa de voltar aos palcos. “Estou correndo atrás. Quero muito voltar a fazer teatro musical, que é meu foco, algo que faço desde pequenininho. Então ainda não fechei nada, mas estou na expectativa”, contou.

Ator Jônatas Faro 1 de 16

O afastamento da televisão brasileira, segundo o ator, foi uma escolha feita durante a pandemia de Covid-19. Na época, ele decidiu se mudar para o Canadá para estudar e renovar a própria trajetória profissional. A mudança aconteceu mesmo diante de uma oportunidade de trabalho na televisão.

“Na época tinha um convite para fazer um quadro com o Faustão, quando ele ainda estava na Globo, mas neguei. Eu falei: 'Preciso estudar, preciso renovar a mente, vou para fora do país'”, relembrou.

Últimos trabalhos na televisão

A última participação de Jônatas em uma novela foi em Jesus, da Record, exibida em 2019, quando interpretou Lucas, o Evangelista. Antes disso, esteve no elenco de Apocalipse, em 2017, seu último trabalho com papel fixo em uma novela.

Na Globo, o ator ficou conhecido por produções como Chiquititas, Malhação, Um Anjo Caiu do Céu e Cheias de Charme.

Ator comenta relação com o filho

Na entrevista, Jônatas também falou sobre a relação com Guy, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits. O artista comentou a declaração da ex-companheira de que exerce a maternidade solo e afirmou respeitar a forma como ela conduz a criação do adolescente.