Após acusar marido de traição e fazer 'exposed' nas redes sociais, ex-mulher de Giovani defende cantor: 'Sempre foi muito bom para mim'

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:12
A influenciadora Anna Carolina Morais voltou às redes sociais para falar sobre o fim do casamento de 26 anos com Giovani, dupla de Gian. Desta vez, porém, ela saiu em defesa do ex-marido e pediu que o cantor não seja alvo de ataques e especulações.
A manifestação acontece poucos dias depois de Anna Carolina afirmar que Giovani saiu de casa e levou uma suposta amante para o sítio da família antes de colocar um ponto final no casamento.
Cantor Giovani abandonou a esposa
Em uma nova publicação, a influenciadora afirmou que os últimos dias não têm sido fáceis e disse que não pretende aceitar informações que considera falsas sobre a relação que viveu com o sertanejo.
"Os últimos dias não têm sido fáceis, mas Deus tem me dado forças para continuar. Agradeço a cada pessoa que está ao meu lado, mas não posso aceitar mentiras, acusações e injustiça contra o Giovani!", escreveu.
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani
Anna Carolina também pediu que os seguidores parem de atacar o ex-marido e negou que os dois tenham vivido um relacionamento doentio.
"Peço que parem de tentar nos atacar e inventar histórias sobre mim e sobre ele! Giovani sempre foi um marido muito bom para mim. Essa história de relacionamento doentio NUNCA EXISTIU entre a gente! E quem nos conhece sabe disso! Isso é invenção!", declarou.
Apesar das acusações feitas anteriormente sobre a forma como o casamento terminou, a influenciadora afirmou que não quer que toda a história do casal seja definida pelos acontecimentos recentes. Segundo ela, os dois viveram "um amor puro e genuíno" e se amaram até o fim da relação.
"Nós dois nos amamos muito até o último dia. Sobre nosso divórcio, neste momento não farei nenhum comentário, minha prioridade é conduzir essa etapa com serenidade e privacidade para mim e para ele", afirmou.
Giovani já aparece publicamente com a nova namorada, Flávia Correia. Nesta semana, ela também chamou atenção ao publicar mensagens nas redes sociais sobre amadurecimento e admiração, sem citar diretamente Anna Carolina.