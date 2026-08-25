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Após alugar apê para famoso, Maitê Proença revela 'vida no campo': 'Até minhocário'

Após deixar apartamento em Copacabana, atriz vive em casa com amplo terreno verde

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:57

Após 35 anos no Edifício Chopin, Maitê Proença mostra nova casa cercada pela natureza
Maitê Proença mostra nova casa cercada pela natureza Crédito: Reprodução/Instagram

Após residir por 35 anos no tradicional Edifício Chopin, colado ao Copacabana Palace, Maitê Proença decidiu mudar o seu estilo de vida. A atriz trocou o apartamento na orla da Zona Sul por uma casa ampla, cercada por área verde, localizada dentro de um condomínio fechado na própria cidade do Rio de Janeiro.

Sítio de Maitê Proença

Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Maitê Proença por Reprodução
Maitê Proença vive no campo por Reprodução | Instagram
Maitê Proença vive no campo por Reprodução | Instagram
Maitê Proença vive no campo por Reprodução | Instagram
Maitê Proença vive no campo por Reprodução | Instagram
Maitê Proença vive no campo por Reprodução | Instagram
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Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução

A artista esclareceu que, ao contrário dos boatos que circularam sobre uma possível mudança para a Região Serrana, ela fez questão de permanecer na capital fluminense para se manter perto da família. O novo endereço permitiu que ela realizasse o desejo antigo de ter contato diário com a terra.

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"Eu tenho galinhas, tenho um rio de água limpa, tenho um terreno, tenho até um minhocário. Era isso o que eu queria, mexer com a terra. E isso dentro do Rio, não me mudei para a Serra. Agora eu tenho quatro netas, de idades diferentes, não posso ficar longe. A vida é muito curta para ficar longe de quem a gente quer bem", afirmou a atriz em entrevista à coluna Veja Gente.

O imóvel que ocupou por mais de três décadas em Copacabana foi alugado para o humorista e apresentador Fábio Porchat. Segundo Maitê, a convivência com o novo morador é marcada pelo bom humor: "Ele é sempre muito engraçado e gentil. Ele descobre coisinhas no apartamento que eu nunca percebi, mesmo morando lá tanto tempo".”

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