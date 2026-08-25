CASA DOS FAMOSOS

Após alugar apê para famoso, Maitê Proença revela 'vida no campo': 'Até minhocário'

Após deixar apartamento em Copacabana, atriz vive em casa com amplo terreno verde

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:57

Maitê Proença mostra nova casa cercada pela natureza Crédito: Reprodução/Instagram

Após residir por 35 anos no tradicional Edifício Chopin, colado ao Copacabana Palace, Maitê Proença decidiu mudar o seu estilo de vida. A atriz trocou o apartamento na orla da Zona Sul por uma casa ampla, cercada por área verde, localizada dentro de um condomínio fechado na própria cidade do Rio de Janeiro.

Sítio de Maitê Proença 1 de 16

A artista esclareceu que, ao contrário dos boatos que circularam sobre uma possível mudança para a Região Serrana, ela fez questão de permanecer na capital fluminense para se manter perto da família. O novo endereço permitiu que ela realizasse o desejo antigo de ter contato diário com a terra.

"Eu tenho galinhas, tenho um rio de água limpa, tenho um terreno, tenho até um minhocário. Era isso o que eu queria, mexer com a terra. E isso dentro do Rio, não me mudei para a Serra. Agora eu tenho quatro netas, de idades diferentes, não posso ficar longe. A vida é muito curta para ficar longe de quem a gente quer bem", afirmou a atriz em entrevista à coluna Veja Gente.