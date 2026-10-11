BRASIL

Após anos de travessia por balsa, ponte de R$ 207 milhões vai ligar dois estados do Nordeste, vai cruzar o Rio São Francisco e criar uma nova ligação rodoviária

Estrutura terá 1,18 km de extensão, espaço para diferentes meios de transporte e previsão de conclusão em dezembro de 2026.



Agência Correio

Kaíky Almeida

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 21:21

Construção contará com 18 metros de largura e um vão navegável de 150 metros para permitir a passagem de embarcações. Crédito: Reprodução

Uma travessia que atualmente depende de balsas está prestes a ganhar uma alternativa permanente no Nordeste brasileiro. Entre Alagoas e Sergipe, uma ponte de 1,18 quilômetro está sendo construída sobre o Rio São Francisco, com investimento federal de aproximadamente R$ 207 milhões e previsão de conclusão em dezembro de 2026.

A estrutura vai conectar os municípios de Penedo, em Alagoas, e Neópolis, em Sergipe, criando uma ligação rodoviária direta entre as duas margens. O projeto integra a BR-349 e pretende facilitar o deslocamento de moradores, visitantes e transportadores que utilizam a região do Baixo São Francisco.

Segundo informações divulgadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a construção havia atingido 50% de execução em abril de 2026, quando começou a instalação das vigas responsáveis pela sustentação da parte superior da ponte.

Uma nova rota entre estados

A principal mudança prevista com a construção da ponte está na forma de atravessar o Rio São Francisco. Atualmente, a ligação direta entre Penedo e Neópolis depende do transporte por balsa, que exige embarque e desembarque de veículos e passageiros.

Com a nova estrutura, será possível realizar o percurso por uma via rodoviária contínua, sem a necessidade desse procedimento. A expectativa é reduzir o tempo de espera e tornar o deslocamento mais previsível.

A mudança também poderá beneficiar atividades econômicas das duas margens, especialmente o transporte de mercadorias, o comércio e o turismo regional.

Além da travessia, o DNIT trabalha na adequação de trechos rodoviários do lado alagoano, que permitirão conectar a nova ponte à malha viária existente.

Nova ponte sobre o Rio São Francisco terá 1,18 quilômetro de extensão e investimento de aproximadamente R$ 207 milhões. 1 de 6

Ponte terá 18 metros de largura

O projeto prevê uma estrutura de 1,18 quilômetro de extensão e 18 metros de largura, dimensionada para permitir a circulação de veículos, ciclistas e pedestres.

Um dos elementos centrais da construção está relacionado à navegação pelo Rio São Francisco. A ponte terá um vão navegável de 150 metros, planejado para preservar a passagem de embarcações pelo trecho.

Dessa forma, a nova ligação terrestre deverá funcionar sem interromper a circulação fluvial na região.

A construção exige diferentes etapas de engenharia, desde a instalação de fundações no leito do rio até a montagem das vigas e do tabuleiro, superfície que receberá a pista e os demais espaços de circulação.

Construção avançou sobre o rio

Em abril de 2026, o DNIT informou que 46 das 68 estacas previstas já haviam sido cravadas. Na mesma atualização, 36 dos 54 pilares estavam executados.

Os números indicavam que parte significativa das fundações e estruturas de sustentação já estava concluída, permitindo o início da montagem dos elementos superiores da ponte.

As estacas transferem o peso da construção para camadas resistentes do solo, enquanto os pilares sustentam os vãos. Sobre essas estruturas são posicionadas as vigas que recebem o tabuleiro.

Depois dessa etapa, ainda são necessários serviços de concretagem, pavimentação, iluminação, implantação dos acessos e instalação dos equipamentos de segurança.

Quando a ponte ficará pronta?

O cronograma informado pelo DNIT, citado na reportagem de referência, prevê a conclusão da ponte entre Penedo e Neópolis em dezembro de 2026.

A data depende do andamento das etapas restantes da construção. A atualização de abril não representa, portanto, uma confirmação de que metade da obra ainda estivesse pendente em outubro.

Quando estiver liberada ao tráfego, a estrutura deverá oferecer uma alternativa permanente para a travessia entre Alagoas e Sergipe.

Para quem utiliza regularmente essa ligação, a diferença estará principalmente na possibilidade de atravessar o Rio São Francisco por estrada, sem precisar embarcar em uma balsa.