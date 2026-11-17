CINEMA

Após anos longe de Hollywood, Johnny Depp volta ao topo das bilheterias com filme de Natal

Longa pagou o custo da produção logo no primeiro fim de semana em cartaz

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:03

Filme 'Ebenezer e os Fantasmas do Natal', com Johnny Depp Crédito: Divulgação/Paramount Brasil

'Ebenezer e os Fantasmas do Natal', filme estrelado por Johnny Depp, alcançou o primeiro lugar nas bilheterias mundiais logo em seu fim de semana de estreia, entre 12 e 15 de novembro. O longa dirigido por Ti West arrecadou US$ 42 milhões (cerca de R$ 240,4 milhões na cotação atual), mesmo sem conquistar a maioria dos críticos de cinema.

Filme 'Ebenezer e os Fantasmas do Natal', com Johnny Depp 1 de 10

Segundo a revista norte-americana Variety, o faturamento veio dos US$ 19 milhões nos cinemas dos Estados Unidos, onde o filme ocupa 3.535 salas, e US$ 23 milhões somados em outros 63 países. A produção ficou no topo do ranking em lugares como Reino Unido, Itália, México, Espanha, Polônia, Bélgica e América Central.

No Brasil, o filme rendeu US$ 475 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões) em 589 salas de exibição. Como a Paramount gastou US$ 38 milhões para fazer o filme, o estúdio já cobriu todo o orçamento da obra apenas nos primeiros quatro dias em cartaz.

A trama adapta o livro clássico 'Um Conto de Natal', escrito por Charles Dickens, com uma pegada gótica, estilo que mistura fantasia com clima sombrio e de suspense. Johnny Depp vive o personagem principal, Ebenezer Scrooge, um homem pão-duro que recebe a visita do fantasma de seu antigo sócio, Jacob Marley, interpretado por Ian McKellen, na véspera de Natal.

Marley avisa que Scrooge corre o risco de ter um fim trágico e anuncia a chegada dos Espíritos do Natal Passado, Presente e Futuro. Esses encontros obrigam o protagonista a rever suas atitudes ao longo da vida.

Johnny Depp 1 de 11

O lançamento marca o primeiro trabalho de Johnny Depp em uma grande produção de Hollywood desde 'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald', de 2018. Em 2022, a Warner Bros. pediu que o ator deixasse a sequência da franquia após ele perder um processo de difamação contra um jornal britânico que publicou acusações de violência doméstica feitas por sua ex-mulher, Amber Heard.