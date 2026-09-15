Após aparecer 'gigante' e com corpo musculoso em foto, Alexandre Nero nega uso de anabolizantes: 'Eu me mato para malhar'

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:35
Alexandre Nero se pronunciou após uma foto sua alterada com inteligência artificial repercutir nas redes sociais e alimentar especulações sobre o uso de anabolizantes. O ator falou sobre o episódio durante participação no “Papo de Segunda”, do GNT, nesta segunda-feira (14).
Nero explicou que a montagem ganhou uma repercussão maior do que esperava e acabou sendo compartilhada por uma página voltada ao universo fitness. “[Reverberou] mais do que deveria, como tudo que não presta na internet”, afirmou.
Segundo o ator, o que o levou a comentar publicamente o caso foi justamente a associação da imagem modificada ao suposto uso de anabolizantes. “Esse foi o principal motivo para eu falar alguma coisa. Quem postou isso aí foi um site de malhação e disse que eu estava tomando ‘bomba’”, contou.
Ao negar a acusação, Nero afirmou que as mudanças reais em seu corpo são resultado de uma rotina de exercícios e de alterações nos hábitos de vida. O ator contou que tem se dedicado aos treinos e adotado uma alimentação mais equilibrada. “Eu me mato para malhar”, declarou.
A situação ganhou repercussão justamente porque a imagem que motivou parte dos comentários não mostrava fielmente o corpo do artista. A fotografia havia sido modificada com o uso de inteligência artificial, enquanto Nero reforçou que não utiliza anabolizantes e atribuiu sua evolução física à dedicação aos exercícios.