NATURAL

Após aparecer 'gigante' e com corpo musculoso em foto, Alexandre Nero nega uso de anabolizantes: 'Eu me mato para malhar'

Ator contou que imagem modificada por inteligência artificial alimentou comentários sobre seu físico e rebateu suspeitas de uso de substâncias

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:35

Alexandre Nero Crédito: Reprodução

Alexandre Nero se pronunciou após uma foto sua alterada com inteligência artificial repercutir nas redes sociais e alimentar especulações sobre o uso de anabolizantes. O ator falou sobre o episódio durante participação no “Papo de Segunda”, do GNT, nesta segunda-feira (14).

Nero explicou que a montagem ganhou uma repercussão maior do que esperava e acabou sendo compartilhada por uma página voltada ao universo fitness. “[Reverberou] mais do que deveria, como tudo que não presta na internet”, afirmou.

Segundo o ator, o que o levou a comentar publicamente o caso foi justamente a associação da imagem modificada ao suposto uso de anabolizantes. “Esse foi o principal motivo para eu falar alguma coisa. Quem postou isso aí foi um site de malhação e disse que eu estava tomando ‘bomba’”, contou.

Ao negar a acusação, Nero afirmou que as mudanças reais em seu corpo são resultado de uma rotina de exercícios e de alterações nos hábitos de vida. O ator contou que tem se dedicado aos treinos e adotado uma alimentação mais equilibrada. “Eu me mato para malhar”, declarou.