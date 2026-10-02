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Após BBB, Vitória Strada retorna à Globo para protagonizar novela das sete, diz colunista

Atriz estará em nova trama de Daniel Ortiz com estreia prevista para março de 2027

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:00

Vitória Strada
Vitória Strada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Vitória Strada está oficialmente de volta aos folhetins da Globo. Ela foi escalada como uma das protagonistas da próxima novela das sete, escrita por Daniel Ortiz. Com estreia programada para o dia 8 de março de 2027, a novela ocupará a vaga deixada por “Por Você” (2026), conforme adiantou a colunista Carla Bittencourt.

A escalação marca um reencontro com Daniel Ortiz, que também foi autor de “Salve-se Quem Puder” (2020), trama em que Vitória interpretou a personagem Kyra e marcou como seu último trabalho como protagonista na emissora. O nome da atriz já era cogitado nos bastidores há meses como um dos favoritos para o novo projeto.

Vitória Strada

Vitória Strada no "Café com o Eliminado" por Reprodução / TV Globo
Vitória Strada por Reprodução / Redes Sociais
Vitória Strada é eliminada com 54,52% do BBB 25 por Divulgação
Vitória Strada é eliminada com 54,52% do BBB 25 por Divulgação / TV Globo
Vitória Strada por Reprodução / Redes Sociais
Vitória Strada comemora vitória em prova do líder  por Reprodução / Globoplay
Vitória Strada por Reprodução/Redes Sociais
Vitória Strada por Reprodução/Redes Sociais
Vitória Strada e Mateus, sétimo eliminado do reality por TV Globo
Vitória Strada por Reprodução/Redes Sociais
Vitória Strada por Reprodução/Redes Sociais
Vitória Strada no BBB 25 por Reprodução
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Vitória Strada no "Café com o Eliminado" por Reprodução / TV Globo

Até o momento, sua última aparição na dramaturgia da emissora foi uma participação especial na reta final de “Fuzuê” (2023). Nesse meio tempo em que ficou afastada do gênero, ela participou do Big Brother Brasil 2025, onde alcançou o Top 4, sendo eliminada no último paredão antes da grande final.

A trama de Ortiz terá o protagonismo feminino como grande pilar, girando em torno de uma ex-modelo, uma camelô do Brás de São Paulo e uma psicóloga do interior de Mato Grosso. As vidas dessas mulheres são drasticamente alteradas após caírem em um mesmo golpe financeiro.

O enredo ganha ares de aventura quando o grupo embarca rumo a Manaus e o avião sofre um acidente, caindo na Floresta Amazônica. Isolados, os sobreviventes precisam enfrentar os perigos da selva e os intensos conflitos de convivência.

Ainda sem um título definitivo, a obra tem direção artística de Fred Mayrink e conta com Victor Atherino dividindo a coautoria com Daniel Ortiz.

Além de “Salve-se Quem Puder” (2020), Vitória também estrelou “Tempo de Amar” (2017) e “Espelho da Vida” (2018), todas da Rede Globo.

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