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Após chá revelação, Bruna Rotta anuncia fim de namoro com o jogador Kauã Elias; saiba motivo

A influenciadora e o atleta do Shakhtar Donetsk estão à espera de Helena

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:52

À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação Crédito: Reprodução/Instagram

Apenas um dia após realizarem um chá revelação para descobrir o sexo da primeira filha, Helena, o namoro da influenciadora Bruna Rotta, de 27 anos, e o jogador Kauã Elias, de 20, chegou ao fim na última segunda-feira (8). 

No domingo (7), horas antes do evento familiar, os desentendimentos começaram porque o ex-atacante do Fluminense, que atualmente defende o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, teria ido ao evento Porta Aberta, de Biel Maciel, no Rio de Janeiro, antes de se apresentar para o chá de revelação da própria filha. Segundo relatos de Bruna, a atitude gerou uma discussão durante a noite, fazendo com que o atleta arrumasse as malas e fosse embora.

Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término

À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação por Reprodução/Instagram
À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação por Reprodução/Instagram
À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação por Reprodução/Instagram
À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação por Reprodução/Instagram
À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação por Reprodução/Instagram
Bruna Rotta namora Kauã Elias, jogador do Shakhtar Donetsk por Reprodução/Instagram
À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação por Reprodução/Instagram
Bruna Rotta namora Kauã Elias, jogador do Shakhtar Donetsk por Reprodução/Instagram
Bruna Rotta e Virginia Fonseca sendo surpreendida por caminhão de rosas por Reprodução/Instagram
Bruna Rotta namora Kauã Elias, jogador do Shakhtar Donetsk por Reprodução/Instagram
Bruna Rotta namora Kauã Elias, jogador do Shakhtar Donetsk por Reprodução/Instagram
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À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação por Reprodução/Instagram

Em conversa com a Quem, a influenciadora revelou ainda que recebeu informações e provas de que o jogador estava mantendo conversas íntimas com outras mulheres. O estopim para o término veio com a descoberta de que Kauã já havia, inclusive, marcado encontros amorosos para a mesma segunda-feira subsequente ao evento da bebê. Percebendo a movimentação na internet, o jogador tratou de apagar todas as fotos de casal em suas redes sociais.

Questionado sobre a polêmica, o craque se esquivou e jogou a responsabilidade para a ex, afirmando que não comentaria o caso e que ela tinha o direito de decidir o que falar. Bruna e Kauã haviam assumido o namoro publicamente em março deste ano e, com apenas dois meses de relação, anunciaram a gestação.

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Tags:

Grávida Gravidez chá Revelação Término Bruna Rotta Kauã Elias

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