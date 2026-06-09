POLÊMICA

Após chá revelação, Bruna Rotta anuncia fim de namoro com o jogador Kauã Elias; saiba motivo

A influenciadora e o atleta do Shakhtar Donetsk estão à espera de Helena

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:52

À espera da 1ª filha, Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término após chá revelação Crédito: Reprodução/Instagram

Apenas um dia após realizarem um chá revelação para descobrir o sexo da primeira filha, Helena, o namoro da influenciadora Bruna Rotta, de 27 anos, e o jogador Kauã Elias, de 20, chegou ao fim na última segunda-feira (8).

No domingo (7), horas antes do evento familiar, os desentendimentos começaram porque o ex-atacante do Fluminense, que atualmente defende o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, teria ido ao evento Porta Aberta, de Biel Maciel, no Rio de Janeiro, antes de se apresentar para o chá de revelação da própria filha. Segundo relatos de Bruna, a atitude gerou uma discussão durante a noite, fazendo com que o atleta arrumasse as malas e fosse embora.

Bruna Rotta e o jogador Kauã Elias confirmam término 1 de 11

Em conversa com a Quem, a influenciadora revelou ainda que recebeu informações e provas de que o jogador estava mantendo conversas íntimas com outras mulheres. O estopim para o término veio com a descoberta de que Kauã já havia, inclusive, marcado encontros amorosos para a mesma segunda-feira subsequente ao evento da bebê. Percebendo a movimentação na internet, o jogador tratou de apagar todas as fotos de casal em suas redes sociais.