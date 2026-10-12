Após chegar aos 104 kg, ex-ator de 'Malhação' impressiona com transformação em cena de 'Quem Ama Cuida'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:31
O ator Gabriel Reif surpreendeu o público ao reaparecer com um visual completamente diferente na novela 'Quem Ama Cuida', da TV Globo. Na última semana, o artista de 33 anos fez uma participação especial na trama das nove como um técnico de internet. Em cena com as personagens de Deborah Evelyn e Flávia Alessandra, o corpo musculoso do rapaz roubou a cena, mas quase ninguém o reconheceu de cara.
Veja o antes e depois do ator Gabriel Reif
O catarinense era conhecido pelos telespectadores por dar vida ao personagem Rominho de 'Malhação: Sonhos' (2014) e, no ano seguinte, ganhou destaque na pele do carismático Jamaica, par romântico de Lu (Julianne Trevisol), no sucesso 'Totalmente Demais'.
A mudança ocorreu após um período delicado na vida pessoal do artista. Em 2022, Gabriel enfrentou um quadro de depressão. A situação se agravou no início de 2024, quando ele fraturou o braço jogando futebol e, devido a um descuido médico, precisou usar gesso por quase três meses. O isolamento em casa gerou crises de ansiedade e compulsão alimentar, fazendo o ator atingir a marca dos 104 quilos.
O processo de emagrecimento contou com o incentivo da família. Apoiado pelo irmão, que atua como treinador físico, Gabriel começou a se exercitar e buscou acompanhamento nutricional para reeducar a alimentação. Hoje, o pai de um menino de 10 anos mantém o físico sarado com uma rotina que mistura musculação pesada, aulas de jiu-jítsu e surfe.
Além da recente aparição no horário nobre, o ator vem construindo um currículo diverso nos últimos anos. Ele também registrou passagens por novelas como 'Amor de Mãe' e 'Um Lugar ao Sol', além de ter integrado o elenco das séries 'Reis' e 'Ben-Hur'.