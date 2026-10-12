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Após chegar aos 104 kg, ex-ator de 'Malhação' impressiona com transformação em cena de 'Quem Ama Cuida'

Gabriel Reif também viveu o personagem Jamaica em 'Totalmente Demais'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:31

Gabriel Reif Crédito: Divulgação/Simone Francisco

O ator Gabriel Reif surpreendeu o público ao reaparecer com um visual completamente diferente na novela 'Quem Ama Cuida', da TV Globo. Na última semana, o artista de 33 anos fez uma participação especial na trama das nove como um técnico de internet. Em cena com as personagens de Deborah Evelyn e Flávia Alessandra, o corpo musculoso do rapaz roubou a cena, mas quase ninguém o reconheceu de cara.

Veja o antes e depois do ator Gabriel Reif 1 de 21

O catarinense era conhecido pelos telespectadores por dar vida ao personagem Rominho de 'Malhação: Sonhos' (2014) e, no ano seguinte, ganhou destaque na pele do carismático Jamaica, par romântico de Lu (Julianne Trevisol), no sucesso 'Totalmente Demais'.

A mudança ocorreu após um período delicado na vida pessoal do artista. Em 2022, Gabriel enfrentou um quadro de depressão. A situação se agravou no início de 2024, quando ele fraturou o braço jogando futebol e, devido a um descuido médico, precisou usar gesso por quase três meses. O isolamento em casa gerou crises de ansiedade e compulsão alimentar, fazendo o ator atingir a marca dos 104 quilos.

O processo de emagrecimento contou com o incentivo da família. Apoiado pelo irmão, que atua como treinador físico, Gabriel começou a se exercitar e buscou acompanhamento nutricional para reeducar a alimentação. Hoje, o pai de um menino de 10 anos mantém o físico sarado com uma rotina que mistura musculação pesada, aulas de jiu-jítsu e surfe.