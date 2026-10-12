Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após chegar aos 104 kg, ex-ator de 'Malhação' impressiona com transformação em cena de 'Quem Ama Cuida'

Gabriel Reif também viveu o personagem Jamaica em 'Totalmente Demais'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:31

Gabriel Reif  Crédito: Divulgação/Simone Francisco

O ator Gabriel Reif surpreendeu o público ao reaparecer com um visual completamente diferente na novela 'Quem Ama Cuida', da TV Globo. Na última semana, o artista de 33 anos fez uma participação especial na trama das nove como um técnico de internet. Em cena com as personagens de Deborah Evelyn e Flávia Alessandra, o corpo musculoso do rapaz roubou a cena, mas quase ninguém o reconheceu de cara.

Veja o antes e depois do ator Gabriel Reif

O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram
1 de 21
O ator Gabriel Reif por Reprodução/Instagram

O catarinense era conhecido pelos telespectadores por dar vida ao personagem Rominho de 'Malhação: Sonhos' (2014) e, no ano seguinte, ganhou destaque na pele do carismático Jamaica, par romântico de Lu (Julianne Trevisol), no sucesso 'Totalmente Demais'.

A mudança ocorreu após um período delicado na vida pessoal do artista. Em 2022, Gabriel enfrentou um quadro de depressão. A situação se agravou no início de 2024, quando ele fraturou o braço jogando futebol e, devido a um descuido médico, precisou usar gesso por quase três meses. O isolamento em casa gerou crises de ansiedade e compulsão alimentar, fazendo o ator atingir a marca dos 104 quilos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Aos 42 anos, ex-malhação surpreende seguidores ao comparar foto atual com época da novela

Ex-galã de Malhação nos anos 90 surpreende com novo visual e hoje é diretor indicado ao Emmy

Ex-Malhação, Alexandre Slaviero termina noivado com médica campeã de patinação

Após vencer disputa pelo papel, ex-galã de Malhação vai viver romance com Adriana Esteves em 'Avenida Brasil 2'

Filho de famosos, ex-Malhação revela que divide a carreira de ator com bico em loja: ‘Pra não ficar sem comer’

O processo de emagrecimento contou com o incentivo da família. Apoiado pelo irmão, que atua como treinador físico, Gabriel começou a se exercitar e buscou acompanhamento nutricional para reeducar a alimentação. Hoje, o pai de um menino de 10 anos mantém o físico sarado com uma rotina que mistura musculação pesada, aulas de jiu-jítsu e surfe.

Além da recente aparição no horário nobre, o ator vem construindo um currículo diverso nos últimos anos. Ele também registrou passagens por novelas como 'Amor de Mãe' e 'Um Lugar ao Sol', além de ter integrado o elenco das séries 'Reis' e 'Ben-Hur'.

Leia mais

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os loucos fizeram a Arca, os espertos, o Titanic' - Apresentadora manda indireta para quem gosta de dar palpite na vida dos outros

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os loucos fizeram a Arca, os espertos, o Titanic' - Apresentadora manda indireta para quem gosta de dar palpite na vida dos outros

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (12 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (12 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Imagem - Omelete cremosa de hotel sem queimar o fundo: aprenda o passo a passo para uma textura macia que derrete na boca

Omelete cremosa de hotel sem queimar o fundo: aprenda o passo a passo para uma textura macia que derrete na boca

Tags:

Novelas Novela Novelas da Rede Globo Ator de Malhação Malhação Ex-malhação

Mais recentes

Imagem - A reta final de outubro vai testar os 12 signos, e cada um terá uma batalha diferente pela frente

A reta final de outubro vai testar os 12 signos, e cada um terá uma batalha diferente pela frente
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Acredite em milagres, mas não dependa deles' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre esperança e responsabilidade

Frase do dia da Filosofia: 'Acredite em milagres, mas não dependa deles' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre esperança e responsabilidade
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os loucos fizeram a Arca, os espertos, o Titanic' - Apresentadora manda indireta para quem gosta de dar palpite na vida dos outros

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os loucos fizeram a Arca, os espertos, o Titanic' - Apresentadora manda indireta para quem gosta de dar palpite na vida dos outros