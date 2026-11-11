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Após cirurgias e acidente, Marrone revela depressão e relembra fase difícil

Cantor da dupla com Bruno relembrou fase difícil entre 2022 e 2025, quando passou por cirurgia nos olhos, acidente no palco e outras complicações médicas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18:49

Marrone revelou ter enfrentado três anos de depressão e relembrou os problemas de saúde que marcaram sua vida nos últimos anos
Marrone revelou ter enfrentado três anos de depressão e relembrou os problemas de saúde que marcaram sua vida nos últimos anos Crédito: Reprodução

Marrone, da dupla com Bruno, revelou que enfrentou uma depressão intensa durante cerca de três anos, em meio a uma sequência de problemas de saúde. O sertanejo falou sobre a fase delicada durante uma entrevista à jornalista Jussara Ávila, do Portal LeoDias, na comemoração de seu aniversário, em Goiânia.

Segundo o cantor, o período entre 2022 e 2025 foi marcado por dificuldades sucessivas. Quando conseguia resolver um problema, outro aparecia. “Eu tive alguns problemas de saúde aí para trás, de 2022 a 2025, para mim não foi fácil. Eu resolvia um problema e já aparecia outro”, contou.

Ao falar sobre o impacto emocional da fase, Marrone foi direto: “Eu fiquei uns três anos com depressão, depressão muito braba”. O artista explicou que preferiu não tornar o sofrimento público enquanto enfrentava as dificuldades. “O nosso íntimo não podemos expor para as pessoas”, afirmou.

Marrone, dupla sertaneja de Bruno

Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/Instagram
Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/Instagram
Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/Instagram
Marrone, dupla sertaneja de Bruno por @iamluiz
Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/TV Globo
Cantor Bruno, da dupla com Marrone por Reprodução/Redes Sociais
Bruno e Marrone por Reprodução/Redes sociais
Marrone por Reprodução
Marrone caiu do palco durante apresentação em Goiânia por Reprodução
Marrone caiu de palco por Reprodução
Marrone por Reprodução/Redes Sociais
Marrone por Divulgação
Cantor Marrone por Reprodução/Instagram
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Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/Instagram

Entre os problemas de saúde enfrentados pelo sertanejo esteve um quadro de glaucoma, diagnosticado em 2024. A doença comprometeu parte de sua visão periférica e chegou a provocar o temor de que ele pudesse perder a capacidade de enxergar. Marrone precisou passar por uma cirurgia para tratar a condição.

Em 2025, o cantor sofreu outro episódio preocupante durante uma apresentação em Goiânia. Ao se despedir do público, caiu do palco, machucou o supercílio e trincou cinco costelas. Na ocasião, ele explicou que a limitação visual e a iluminação do espetáculo prejudicaram sua percepção do espaço.

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Já em 2026, Marrone enfrentou novas dificuldades médicas. O cantor passou por uma cirurgia para cauterizar uma veia na região anal, mas apresentou complicações durante a recuperação, incluindo uma infecção e uma trombose na área operada. Por causa do quadro, precisou de outra intervenção cirúrgica em março.

Depois de atravessar uma sequência de tratamentos e períodos de recuperação, o sertanejo afirma que passou a priorizar ainda mais os cuidados com a saúde física e emocional.

Apesar de manter a vida pessoal longe dos holofotes, Marrone decidiu compartilhar parte da experiência e falar sobre o impacto que os últimos anos tiveram em sua trajetória. Atualmente, segue com os compromissos profissionais ao lado de Bruno.

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