Após cirurgias e acidente, Marrone revela depressão e relembra fase difícil

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18:49
Marrone, da dupla com Bruno, revelou que enfrentou uma depressão intensa durante cerca de três anos, em meio a uma sequência de problemas de saúde. O sertanejo falou sobre a fase delicada durante uma entrevista à jornalista Jussara Ávila, do Portal LeoDias, na comemoração de seu aniversário, em Goiânia.
Segundo o cantor, o período entre 2022 e 2025 foi marcado por dificuldades sucessivas. Quando conseguia resolver um problema, outro aparecia. “Eu tive alguns problemas de saúde aí para trás, de 2022 a 2025, para mim não foi fácil. Eu resolvia um problema e já aparecia outro”, contou.
Ao falar sobre o impacto emocional da fase, Marrone foi direto: “Eu fiquei uns três anos com depressão, depressão muito braba”. O artista explicou que preferiu não tornar o sofrimento público enquanto enfrentava as dificuldades. “O nosso íntimo não podemos expor para as pessoas”, afirmou.
Marrone, dupla sertaneja de Bruno
Entre os problemas de saúde enfrentados pelo sertanejo esteve um quadro de glaucoma, diagnosticado em 2024. A doença comprometeu parte de sua visão periférica e chegou a provocar o temor de que ele pudesse perder a capacidade de enxergar. Marrone precisou passar por uma cirurgia para tratar a condição.
Em 2025, o cantor sofreu outro episódio preocupante durante uma apresentação em Goiânia. Ao se despedir do público, caiu do palco, machucou o supercílio e trincou cinco costelas. Na ocasião, ele explicou que a limitação visual e a iluminação do espetáculo prejudicaram sua percepção do espaço.
Já em 2026, Marrone enfrentou novas dificuldades médicas. O cantor passou por uma cirurgia para cauterizar uma veia na região anal, mas apresentou complicações durante a recuperação, incluindo uma infecção e uma trombose na área operada. Por causa do quadro, precisou de outra intervenção cirúrgica em março.
Depois de atravessar uma sequência de tratamentos e períodos de recuperação, o sertanejo afirma que passou a priorizar ainda mais os cuidados com a saúde física e emocional.
Apesar de manter a vida pessoal longe dos holofotes, Marrone decidiu compartilhar parte da experiência e falar sobre o impacto que os últimos anos tiveram em sua trajetória. Atualmente, segue com os compromissos profissionais ao lado de Bruno.