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Após conselho de amigo, pecuarista brasileiro solta 50 galinhas-d’angola para combater carrapatos e formigas no pasto e vê plantel chegar a 500 aves: agora, criadores da região disputam aves

Uma criação iniciada por sugestão de amigos passou a fazer parte da rotina do pasto e também virou fonte de renda para o pecuarista.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 18:08

Galinhas-d’angola passaram a circular livremente pelo pasto onde o gado era criado em Rondônia. Crédito: Reprodução/Freepik

Uma sugestão de amigos levou um pecuarista de Rondônia a colocar cerca de 50 galinhas-d’angola soltas no pasto. O que parecia apenas uma tentativa de lidar com um problema da propriedade acabou ganhando outra dimensão: as aves passaram a circular entre o gado, o plantel cresceu para aproximadamente 500 cabeças e a criação também se transformou em negócio.

A história envolve Jairdes Rodrigues, pequeno pecuarista da linha 152, a 18 quilômetros de Novo Horizonte do Oeste. Na época relatada, a propriedade tinha capacidade para cerca de 250 cabeças de gado leiteiro e de corte, com predominância dos animais destinados à produção de carne.

A experiência, publicada originalmente em 2011 pelo Diário da Amazônia e reproduzida pelo Agrolink, chamou atenção pelo uso das aves no manejo da propriedade.

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A ideia começou com 50 aves

Antes da chegada das galinhas-d’angola, Jairdes relatava que o pasto tinha grande quantidade de pragas. A criação começou por orientação de amigos, que sugeriram deixar as aves soltas na área utilizada pelo gado.

A partir daí, as galinhas passaram a procurar alimento no próprio terreno. Segundo o relato do pecuarista, entre os animais encontrados estavam cigarrinhas, formigas cabeçudas, lagartas e carrapatos.

A presença das aves se tornou parte da rotina da propriedade. Em vez de permanecerem restritas a um espaço de criação, elas circulavam pelo pasto enquanto o rebanho ocupava a mesma área.

Plantel chegou a 500 aves

O crescimento da criação foi um dos pontos que mais chamaram atenção na história. Jairdes começou com aproximadamente 50 galinhas-d’angola e, posteriormente, passou a utilizar uma chocadeira artificial.

Em 2011, o plantel já estava em torno de 500 aves adultas, dez vezes o número inicial. A estrutura também cresceu conforme a criação avançava.

A propriedade chegou a ter três chocadeiras. Duas delas foram construídas posteriormente e tinham capacidade para 100 ovos cada uma.

O equipamento permitiu manter a reprodução das aves e atender também aos pedidos de outros criadores da região.

Gado dividia o pasto com as aves

A criação das galinhas-d’angola estava diretamente ligada à rotina do rebanho. Na propriedade, havia produção de leite e criação de gado de corte.

Segundo o relato publicado na época, a produção leiteira chegava a 450 litros por dia, enviados para laticínios da região. O pecuarista também afirmava que os animais de corte ganharam peso depois da mudança no manejo do pasto.

Jairdes atribuía parte desse resultado à presença das aves e à redução das pragas na área de alimentação do gado.

A criação virou fonte de renda

O que começou como uma solução para a propriedade ganhou outro caminho quando outros criadores passaram a procurar Jairdes interessados em comprar as galinhas-d’angola.

A procura transformou a criação em uma atividade comercial. As aves, que inicialmente eram mantidas principalmente no pasto, passaram a representar também uma oportunidade de renda.

Na época, havia encomendas para cerca de 600 pintinhos, mesmo fora do período de postura, que ocorria entre setembro e março.

Os compradores também adquiriam casais. Conforme a reportagem original, alguns chegavam a pagar R$ 20 pelo par.

Uma experiência que cresceu

A trajetória da propriedade mostra como uma criação iniciada em pequena escala ganhou proporções maiores. De cerca de 50 aves, o plantel chegou a aproximadamente 500 adultas, enquanto a estrutura de reprodução foi ampliada para atender à procura.