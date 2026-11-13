Após cortes de gastos, criador da ESPN, João Simões, se despede de colegas da redação

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Felipe Sena
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:49
Um dos profissionais responsáveis pela criação da ESPN Brasil, João Simões se despediu da emissora na quinta-feira (12), após 32 anos de trabalho. Diretor de produção do canal esportivo, ele foi homenageado pelos colegas de redação, que fizeram uma salva de palmas enquanto o profissional deixava as instalações da empresa.
A saída acontece em meio a uma reestruturação interna da emissora para reduzir custos, com foco em profissionais que recebem altos salários, segundo apuração do NaTelinha.
João Simões
A despedida foi registrada por Alex Tseng, apresentador dos canais Disney, que publicou imagens do momento em seu perfil no Instagram. Na homenagem, ele destacou a participação de João Simões na criação do canal esportivo no Brasil.
"Há 32 anos, João Simões ajudou a criar o que era apenas um sonho: um canal de esportes na TV a cabo com a principal marca mundial de jornalismo esportivo", escreveu Tseng.