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Após cortes de gastos, criador da ESPN, João Simões, se despede de colegas da redação

Diretor de produção foi homenageado pelos colegas ao deixar a redação; saída ocorre em meio a um processo de reestruturação para reduzir custos na emissora

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:49

João Simões se despediu da redação Crédito: Reprodução | Instagram

Um dos profissionais responsáveis pela criação da ESPN Brasil, João Simões se despediu da emissora na quinta-feira (12), após 32 anos de trabalho. Diretor de produção do canal esportivo, ele foi homenageado pelos colegas de redação, que fizeram uma salva de palmas enquanto o profissional deixava as instalações da empresa.

A saída acontece em meio a uma reestruturação interna da emissora para reduzir custos, com foco em profissionais que recebem altos salários, segundo apuração do NaTelinha.

João Simões 1 de 5

A despedida foi registrada por Alex Tseng, apresentador dos canais Disney, que publicou imagens do momento em seu perfil no Instagram. Na homenagem, ele destacou a participação de João Simões na criação do canal esportivo no Brasil.