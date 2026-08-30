CONHEÇA A HISTÓRIA

Após crises de ansiedade, bancária é afastada do trabalho por seis meses, começa a vender doces no condomínio e transforma hobby em confeitaria que projeta faturar R$ 1 milhão

Aos 35 anos, Dariane Vieira deixou o banco após uma crise que a fez repensar a carreira; hoje, está prestes a abrir a segunda unidade da DariCake, no Rio

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:15

Dariane Vieira, confeiteira e proprietária da DariCake Crédito: DariCake/Divulgação

Uma crise de ansiedade mudou completamente os rumos da vida profissional de Dariane Vieira. Aos 35 anos, a confeiteira hoje comanda a DariCake, no Rio de Janeiro, negócio que começou com a venda de doces dentro do condomínio onde morava e que está prestes a ganhar uma segunda unidade. A nova loja tem expectativa de faturar até R$ 1 milhão por mês e, com ela, a empresária deve chegar a cerca de 80 funcionários.

A história da empreendedora voltou a chamar atenção nas redes sociais após um vídeo publicado em agosto viralizar. Na gravação, Dariane aparece chamando a atenção de funcionárias por uma sobra de recheio, conhecida como "raspinha", que acabou sendo usada para preparar um doce.

DariCake 1 de 15

O conteúdo alcançou 4,4 milhões de visualizações e dividiu os internautas. Enquanto parte do público defendeu a preocupação com o desperdício, outros interpretaram a situação como uma bronca em uma funcionária. Dariane explicou que a cena fazia parte de uma dinâmica já utilizada pela confeitaria e que a sobra é aproveitada para produzir o chamado afogadinho, que depois é distribuído aos funcionários.

Do banco para os doces

Antes de abrir a DariCake, Dariane trabalhou durante 12 anos no setor bancário. Com o passar do tempo, porém, a rotina profissional começou a afetar sua saúde.

"Você tem horário de entrada, mas não tem horário de saída. Com dez anos de banco isso começou a me adoecer de verdade, a ponto de não conseguir mais ir trabalhar, de começar a passar mal no meio do caminho e isso começou a me afetar psicologicamente", contou, em entrevista à revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

A situação chegou ao limite depois de uma série de crises de ansiedade. Em uma ocasião, às vésperas do aniversário, Dariane estava em um shopping com a filha e o marido quando perdeu a consciência. Ela foi levada ao hospital e posteriormente encaminhada a um psiquiatra.

A bancária acabou afastada do trabalho por seis meses. Foi durante esse período que começou a colocar em prática uma antiga vontade de empreender.

"Eu sempre tive vontade de ter um negócio, mas imaginava que era desafiador demais e eu tinha muito medo de dar errado. Eu queria ter minha independência financeira com a minha filha crescendo", relembrou. Com o apoio do marido, Rubem Vinicius Ferreira do Espírito Santo, Dariane passou a produzir doces.

Primeiro doce foi vendido no condomínio

O início da DariCake foi bem diferente da estrutura que a empresa tem atualmente. Sem plataforma de vendas ou estratégia de divulgação, Dariane começou oferecendo os produtos dentro do próprio condomínio.

Sua primeira criação foi um creme de Ninho que, combinado com brownie e Nutella, deu origem ao afogadinho, sobremesa que, anos depois, apareceria justamente no vídeo que viralizou nas redes sociais.

A empreendedora conta que percebeu rapidamente que havia encontrado algo que lhe fazia bem. "Eu lembro de sentir logo no começo que aquilo estava me dando uma sensação de que 'é isso'. Por mais que eu não esteja recebendo o que recebia no banco, eu tô feliz", afirmou.

Em outubro de 2022, a primeira unidade da DariCake foi inaugurada com três funcionários e um investimento inicial de R$ 40 mil, feito pelo marido. Hoje, a confeitaria conta com 28 colaboradores e registra faturamento médio entre R$ 550 mil e R$ 600 mil por mês.

Segunda loja terá três andares

O crescimento da empresa levou Dariane e o marido a planejarem uma segunda unidade. A nova loja, também no Rio de Janeiro, tem inauguração prevista para novembro de 2026.

O espaço terá três andares, 12 vagas de estacionamento e uma estrutura maior para a expansão da confeitaria. Com a abertura, a DariCake deverá chegar a aproximadamente 80 funcionários nas duas lojas.

O investimento na nova unidade foi de cerca de R$ 1 milhão, valor que o casal espera alcançar em faturamento mensal depois da inauguração.

Apesar da expansão, Dariane não pretende transformar a marca em uma franquia. Segundo ela, a intenção é manter o controle sobre a qualidade dos produtos e o padrão do atendimento.

A confeitaria fica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, a cerca de 45 quilômetros de Copacabana. Mesmo distante da região mais turística da cidade, o negócio ganhou destaque entre os estabelecimentos avaliados por clientes e aparece entre os restaurantes mais bem pontuados do Rio na categoria do TripAdvisor.

Bolo gelado é carro-chefe

Parte do sucesso da DariCake é atribuída à memória afetiva despertada pelos doces. O principal exemplo é o bolo gelado, carro-chefe da confeitaria. A sobremesa busca reproduzir os bolos preparados antigamente em tabuleiros retangulares, com massa molhada e sabores associados à infância.

"É algo que a gente traz para remeter à memória afetiva mesmo, de lá de antigamente, que todo mundo fazia naquele tabuleiro retangular. Aquele bolo molhadinho, da forma como dava para ser feito", explicou Dariane.

Entre os sabores, o de olho de sogra, com ameixa, doce de leite e creme de coco, está entre os mais pedidos. Cada fatia grande custa R$ 29,90.

Experiência no banco influenciou gestão

A experiência dos 12 anos no setor bancário também acabou influenciando a maneira como Dariane administra a empresa. Depois das dificuldades que enfrentou no antigo trabalho, ela diz que não quer reproduzir no próprio negócio comportamentos que considera negativos. A preocupação também ajuda a explicar por que o vídeo das "raspinhas" a incomodou tanto.

Segundo a confeiteira, a gravação foi interpretada por parte do público como uma bronca real, quando, na verdade, fazia parte de uma dinâmica já conhecida pelos funcionários e seguidores.

"Me deu uma sensação de tristeza quando viralizou porque tudo o que a gente vê nos comentários é exatamente o que eu deixei da porta para fora [do antigo trabalho]. Por isso que eu falei: 'A gente precisa reverter isso, porque essa não é a minha imagem, a minha essência'", afirmou.

Para Dariane, a principal lição dos primeiros anos como empreendedora foi não permitir que a opinião de outras pessoas determine o caminho escolhido. Ela lembra que os próprios pais questionaram sua decisão de deixar um emprego considerado seguro para apostar na confeitaria.