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Após dar entrada em maternidade, Franciny Ehlke se prepara para a chegada da primeira filha

A influenciadora deu entrada na Pro Matre Paulista para o parto de Zara, fruto do relacionamento com o empresário Tony Maleh

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:38

Franciny Ehlke está grávida da primeira filha do casal, chamada Zara
Franciny Ehlke está grávida da primeira filha do casal, chamada Zara Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Franciny Ehlke já deu entrada na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo, para se preparar para o nascimento de sua primeira filha, Zara. O parto está previsto para acontecer nesta quarta-feira (4). A bebê é fruto de seu casamento com o empresário Tony Maleh.

"Chegou a hora", escreveu ela na legenda de uma publicação acompanhada por emojis de flor e corações rosas. Nos comentários, fãs de Franciny celebraram a notícia.

Em outra postagem, a influenciadora registrou o momento em que se arrumava para ir ao hospital. Segundo relato de Franciny, o parto será realizado por meio de uma cirurgia cesariana, após a gestação ter ultrapassado o prazo previsto para o parto natural.

Veja fotos inéditas do casamento de Franciny Ehlke com bilionário Tony Maleh

Franciny Ehlke no casamento em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke fechou hotel para convidados por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Fran mostrou sua entrada para o altar junto com o pai, Gilberto Ehlke por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke se prepara para grande dia por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
A cerimônia luxuosa aconteceu na deslumbrante Villa Cimbrone, em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram
Influenciadora compartilhou os registros do casamento por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
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Franciny Ehlke no casamento em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram

“Eu fiquei todas essas semanas esperando que ela viesse naturalmente. Eu queria parto natural, mas como ela não veio, vamos para a cesárea mesmo. Não queria induzir”, explicou.

O nascimento de Zara coincide com o período de relançamento da linha de cosméticos da influenciadora, a Fran by Franciny Ehlke, marca da qual ela e o marido são sócios. Maleh já é pai de Rafik, fruto de um relacionamento anterior.

O casal se conheceu em 2024 durante um evento corporativo, no qual Maleh foi apresentado como potencial investidor da empresa de Franciny. A relação evoluiu para namoro, anunciado em janeiro de 2025, seguido pelo noivado em fevereiro do mesmo ano. A cerimônia de casamento ocorreu em outubro de 2025, na Costa Amalfitana, na Itália.

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Tags:

Franciny Ehlke E Tony Maleh

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