Após dar entrada em maternidade, Franciny Ehlke se prepara para a chegada da primeira filha

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Kamila Macedo
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:38
A influenciadora Franciny Ehlke já deu entrada na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo, para se preparar para o nascimento de sua primeira filha, Zara. O parto está previsto para acontecer nesta quarta-feira (4). A bebê é fruto de seu casamento com o empresário Tony Maleh.
"Chegou a hora", escreveu ela na legenda de uma publicação acompanhada por emojis de flor e corações rosas. Nos comentários, fãs de Franciny celebraram a notícia.
Em outra postagem, a influenciadora registrou o momento em que se arrumava para ir ao hospital. Segundo relato de Franciny, o parto será realizado por meio de uma cirurgia cesariana, após a gestação ter ultrapassado o prazo previsto para o parto natural.
Veja fotos inéditas do casamento de Franciny Ehlke com bilionário Tony Maleh
“Eu fiquei todas essas semanas esperando que ela viesse naturalmente. Eu queria parto natural, mas como ela não veio, vamos para a cesárea mesmo. Não queria induzir”, explicou.
O nascimento de Zara coincide com o período de relançamento da linha de cosméticos da influenciadora, a Fran by Franciny Ehlke, marca da qual ela e o marido são sócios. Maleh já é pai de Rafik, fruto de um relacionamento anterior.
O casal se conheceu em 2024 durante um evento corporativo, no qual Maleh foi apresentado como potencial investidor da empresa de Franciny. A relação evoluiu para namoro, anunciado em janeiro de 2025, seguido pelo noivado em fevereiro do mesmo ano. A cerimônia de casamento ocorreu em outubro de 2025, na Costa Amalfitana, na Itália.